Enxampat passejant el gos... a tres quilòmetres de casa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un veí de Cerdanyola per caminar amb el gos a tres quilòmetres del seu domicili. Els agents el van enxampar aquest dimecres "utilitzant" la mascota "per sortir a passejar".L'han denunciat per incomplir les ordres de confinament aplicades en el marc de la declaració de l'estat d'alarma , activa des del passat dissabte per part del govern espanyol.La policia catalana ha aprofitat aquest fet per reiterar l'obligatorietat de quedar-se a casa i no fer un "abús" de les exempcions d'aïllament domiciliari , com el mateix passeig del gos, comprar productes bàsics o medicaments i anar a treballar, entre d'altres.

