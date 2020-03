El País Valencià registra dues morts per coronavirus i 195 nous positius en les últimes 24 hores

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat valenciana ha confirmat aquest dijous 195 nous positius en Covid-19 al País Valencià, elevant la xifra de contagis a 921. Així mateix, la xifra de morts se situa en 24, dos més que ahir dimecres.Així ho ha indicat aquest dijous la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, a la roda de premsa que ha ofert per a actualitzar dades sobre el coronavirus al País Valencià. Dels nous 195 casos, 5 són de la província de Castelló; 45 a la de València i 145 a Alacant, com ha detallat Barceló, que ha precisat que 87 són homes i 108 dones.La responsable de Sanitat ha detallat també que dels 921 casos positius registrats des de l'inici de la crisi sanitària, 59 s'han detectat a la província de Castelló, 338 a la d'Alacant i 522 a la de València. A més, hi ha dos positius no residents al País Valencià.A data d'aquest dijous, hi ha 299 persones ingressades per Covid-19, 21 a Castelló, 125 a Alacant i 153 a València. Del total, 59 pacients estan a l'UCI, tres a Castelló, 24 a Alacant i 32 a València.Així mateix, Ana Barceló ha exposat que en les últimes hores s'han registrat 19 altes. La consellera ha afegit que les proves negatives ascendeixen a 5.341 i que s'han atès 25.354 trucades al telèfon d'atenció 900 300 555.Pel que fa a les residències de gent gran en què s'han detectat casos, ha comentat que a la d'Alcoi, on hi ha 134 residents, hi ha 58 persones grans amb símptomes i en la de Torrent (València), de 77 residents, 57 estan aïllats amb símptomes i 6 hospitalitzats.

