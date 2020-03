El coronavirus s'acarnissa amb les residències de gent gran

Segons les últimes xifres del govern espanyol, l'Estat ja supera els 17.000 contagiats (tot i la manca de proves) i els morts ja són 767. En la majoria de casos, la gent que perd la vida pel Covid-19 forma part dels col·lectius de risc. D'aquests, però, n'hi ha un que preocupa especialment: els avis de les residències. El Govern, segons ha detallat la consellera de Salut, Alba Vergés, està treballant per fer-hi arribar el material necessari. Es farà en coordinació amb Treball, Afers Socials i Famílies. "Anirà arribat tot el material a les residències", ha recalcat Vergés en roda de premsa aquest migdia.Aquests espais, compartits per gent gran i amb espais tancats, han generat diversos brots durant l'última setmana, fet que crea una especial inquietud en tractar-se de persones amb un especial risc per la seva edat, acompanyada en molts casos d'altres patologies, i per les quals el virus es propaga ràpidament, tal i com demostren els darrers esdeveniments. A més, els centres també veuen alterada el seu funcionament ja que el virus també afecta el personal sanitari, amb alguns positius i múltiples aïllaments.A Catalunya, almenys tres residències han viscut brots entre els seus usuaris. El més recent en fer-se públic és el de Capellades, on han mort sis persones grans des del diumenge . Es tracta de la Residència i centre de dia de la Fundació Consorts Guasch, amb capacitat per a 83 persones, on també hi ha quatre persones ingressades en un hospital pel virus i s'hi ha creat una zona d'aïllament en una planta. De retruc, des del diumenge cap familiar ha pogut visitar els usuaris.A Olesa de Montserrat hi ha hagut positius en usuaris de dues residències diferents. Als, com a mínim, 2 morts i 7 ingressats a l'Hospital de Martorell procedents de la residència Santa Oliva (mentre se n'investiguen 5 més), s'hi ha afegit un nou infectat procedent de la residència Sant Agustí i que també està sent tractat al mateix centre sanitari.Una altra residència colpejada pel Covid-19 a Catalunya és la d'Àger, que aquest dimecres va confirmar 10 positius , dels quals 8 són avis (la meitat d'ells ingressats ) i la resta personal sanitari. A més, hi ha 14 les persones grans aïllades al centre, que va contractar 3 voluntaris per cobrir el personal de baixa.A l'Estat, també hi ha hagut alguns brots importants en residències concretes. En el cas més elevat de morts, a Madrid, la residència Montse Hermoso va registrar almenys 19 defuncions que seran investigades per la fiscalia. A Vitòria, el Covid-19 també va atacar bruscament la residència Sanitas San Martín, on ja ha provocat la mort de 6 usuaris i el positiu de 45 més, la meitat dels interns que acull el recinte.

