L'independentisme s'alia al Congrés per investigar la corrupció de Joan Carles I

Set formacions polítiques han registrat aquest dijous al Congrés dels Diputats la petició de posar en marxa una comissió d'investigació sobre la corrupció que afecta Joan Carles I, rei emèrit, pels seus vincles amb fons opacs gestionats des de l'estranger. ERC, Junts per Catalunya (JxCat), CUP, PNB, Bildu i Compromís impulsen aquesta comissió, la segona que s'intenta posar en marxa en les últimes setmanes. La dreta i el PSOE, que va argumentar que el rei emèrit és "inviolable" , van impedir que s'aprovés.La petició que arriba per part del sobiranisme es produeix unes hores després del discurs de Felip VI per la crisi del coronavirus en el qual no es va referir al cas de Joan Carles I. El monarca va aprofitar l'impacte de la pandèmia per difondre, diumenge al vespre , un comunicat en el qual certificava el trencament amb el seu pare pels vincles del rei emèrit amb fons opacs gestionats a l'estranger i que ja estan sent investigats per la justícia. En el comunicat es deixava clar que renunciava a la seva herència -tot i que, tècnicament, només ho pot fer quan mori Joan Carles I- i que el monarca emèrit deixava de rebre els quasi 200.000 euros anuals de diner públic que adjudica la Casa Reial de forma discrecional als seus membres.La qüestió ha quedat en un segon terme arran de la situació d'emergència sanitària a Espanya, però quan passi tornarà a primer pla. El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ja va assenyalat ahir al matí que tornarien a impulsar una investigació a la cambra sobre Joan Carles I. Quan van començar a aparèixer informacions sobre la comissió de l'Aràbia Saüdita ja hi va haver moviments al Congrés per impulsar la comissió, però el PSOE s'hi va negar perquè el rei és "inviolable". En aquest cas, però, Anticorrupció ja està investigant el cas, que també té a veure amb els moviments que està fent Corinna Larsen, examant del rei emèrit.Les novetats dels últims dies, aparegudes en premsa estrangera -primer suïssa, després britànica-, han estat a l'epicentre de la crida que ha fet l'independentisme a la ciutadania per protagonitzar una cassolada contra Felip VI . L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, ERC, Junts per Catalunya (JxCat), la CUP i la Crida Nacional per la República han reclamat sortir a protestar contra el rei, i Òmnium, a banda, ha promogut una cantada del Bella Ciao amb reconeguts artistes.

