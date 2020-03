Els presos polítics hauran de continuar a la presó mentre duri el confinament

Els presos polítics, que disposaven de permisos i s'havien acollit a l'article 100.2 del reglament penitenciari per sortir de la presó per treballar o fer voluntariat, hauran de continuar reclosos mentre duri el confinament decretat pel coronavirus. Així ho han confirmat fonts coneixedores de la situació a. D'aquesta manera, els dirigents independentistes que compleixen condemna a Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric no sortiran dels centres penitenciaris en els pròxims dies.L'estat d'alarma no ha modificat la situació dels interns de les presons catalanes -la Generalitat assumeix les competències penitenciàries. Segons les fonts consultades per aquest diari, no estan previstes modificacions immediates. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart hauran de romandre a la presó de Lledoners; Carme Forcadell, al centre penitenciari de Mas d'Enric; i Dolors Bassa, a Puig de les Basses.El secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, també ha negat que el Govern hagi rebut notificacions de noves mesures per part el Ministeri de l'Interior. "No s’ha rebut cap instrucció per la qual els presos que s’acullen al 100.2 puguin anar a dormir a casa. Això es pot fer amb interns de tercer grau amb l’article 86.4", ha detallat Calderó a RAC1. "A Catalunya hem facilitat que els interns en tercer grau anessin a casa seva. Però això no és aplicable als interns amb 100.2", ha insistit. A les presons espanyoles s'aplica el mateix patró, tot i les informacions aparegudes en les últimes hores procedents del Ministeri de l'Interior. Els presos polítics estan catalogats en segon grau.La situació d'alguns dels dirigents independentistes presos, a més, està alterada per les mesures de prevenció vinculades a la pandèmia. Dolors Bassa està aïllada des de dilluns al vespre per un possible positiu . Bassa, que presentava "simptomatologia compatible" amb el coronavirus segons fonts governamentals, ha evitat el contacte amb altres recluses a l'espera de l'evolució del seu estat de salut. Entre els presos polítics, Jordi Sànchez i Josep Rull també han hagut de seguir indicacions preventives a Lledoners. L'últim dirigent independentista que va poder sortir de la presó en aplicació del 100.2 va ser Jordi Cuixart dilluns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor