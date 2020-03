L'Ajuntament de Barcelona aportarà un milió d'euros al sector cultural per la crisi del coronavirus

L'Ajuntament de Barcelona obrirà una línia de subvencions d'un milió d'euros per al sector cultural amb l'objectiu de minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus. Alhora, reprogramarà produccions de companyies catalanes i de la ciutat suspeses per la crisi sanitària en festivals com el Grec –que s'allargarà durant tot l'agost-, la Quinzena Metropolitana, el Districte Cultural i d’altres programes municipals.L'Ajuntament de Barcelona també avançarà a companyies i artistes part dels caixets dels espectacles ajornats. Colau ha qualificat el sector cultural de "bàsic i essencial". "Quan continguem el virus i comencem a recuperar la vida amb normalitat, que aquest sector es recuperi quan abans millor, perquè també el necessitarem per poder sortir de la crisi", ha apuntat l'alcaldessa.L’Ajuntament avançarà a companyies i artistes part de les remuneracions dels espectacles i activitats programats i posposats per efecte de la crisi, com en el cas de la Quinzena i Districte Cultural. Es contempla el període que abasta la declaració d’estat d’alarma i mentre segueixi vigent.Les Biblioteques de la ciutat també es veuran beneficiades amb una partida d'1 milió d'euros, canalitzada mitjançant llibreries de Barcelona i distribuïdores, per incrementar els fons de les biblioteques de la ciutat.L'Ajuntament també ha anunciat que facilitarà a la Cambra del Llibre tots els permisos necessaris i la pacificació de carrers i avingudes de la ciutat en la data en què finalment se celebri el Sant Jordi d’enguany."Es farà més tard, però sense cap mena de dubte es farà un Dia del Llibre a Barcelona que serà espectacular, sense precedents, i estem convençuts que tota la ciutadania s'hi bolcarà", ha vaticinat Colau sobre el Sant Jordi ajornat.

