Sanitat calcula que el 50% dels contagiats són menors de 65 anys

El balanç de contagis i de morts segueix pujant. Segons dades facilitades pel govern espanyol, a hores d'ara ja hi ha 17.147 persones contagiades a l'estat espanyol (3.431 més que ahir, un 25% més) i 767 morts (169 més que aquest dimecres). El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha detallat que, segons les dades provisionals amb les quals compten, un 33% dels infectats tenen més de 65 anys i que un 18% són majors de 75. De tots aquests majors de 65, un 32% pateixen pneumònia greu. Tot i això, ha precisat que no les dades no són homogènies en tot el territori.Aquestes dades apunten, doncs, que aproximadament un 50% de les persones que han donat positiu per coronavirus tenen menys de 65 anys. Simón ha assegurat que l'impacte en els grups d'edat més joves és menor, però que això no vol dir que no es donin casos greus o que s'hagin d'ingressar a la UCI. Ha confirmat tres morts per sota dels 65 anys. "Són dades molt preliminars i fins que no tinguem dades més àmplies hem de prendre precaució", ha assegurat. Simón també ha assegurat que Espanya s'està aproximant al pic de casos i que, a partir d'aleshores, la taxa de creixement s'anirà reduint.Simón ha explicat que s'està treballant en una ordre "estricta" per protegir les residències d'avis. La letalitat a les residències, ha dit, no supera la letalitat en altres països en grups equivalents. "No és qüestió de qui ha fallat o no, sinó d'extremar les mesures de precaució perquè el virus no entri i, si entra, evitar que es contagiï més gent", ha assegurat.Madrid segueix sent el principal focus amb 6.777 casos detectats i 498 finats. La situació a la comunitat és especialment alarmant pels brots que s'han produït a residències d'avis, que estan reclamant falta de recursos materials i de personal.En el cas de Catalunya, la segona autonomia més afectada, hi ha 2.702 casos i 55 morts. Per primera vegada, el centre de coordinació de la crisi ha donat dades sobre les edats dels contagiats.Miguel Villarroya, cap de l'estat major de la defensa, ha explicat que l'exèrcit farà desinfeccions al Port de Barcelona i a l'aeroport del Prat, entre altres infraestructures de l'Estat.

