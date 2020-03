Espanya supera els 17.000 contagiats i acumula 767 morts per coronavirus

El balanç de contagis i de morts segueix pujant. Segons dades facilitades pel govern espanyol, a hores d'ara ja hi ha 17.147 persones contagiades a l'estat espanyol (3.431 més que ahir, un 25% més) i 767 morts (169 més que aquest dimecres). El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que s'ha de prendre amb cautela els percentatges d'increment.Madrid segueix sent el principal focus amb 6.777 casos detectats i 498 finats. La situació a la comunitat és especialment alarmant pels brots que s'han produït a residències d'avis, que estan reclamant falta de recursos materials i de personal.En el cas de Catalunya, la segona autonomia més afectada, hi ha 2.702 casos i 55 morts. Per primera vegada, el centre de coordinació de la crisi ha donat dades sobre les edats dels contagiats. Segons Simón, un 33% dels infectats tenen més de 65 anys i que, d'aquests, un 18% són majors de 75. De tots aquests majors de 65, un 32% pateixen pneumònia greu.Miguel Villarroya, cap de l'estat major de la defensa, ha explicat que l'exèrcit farà desinfeccions al Port de Barcelona i a l'aeroport del Prat, entre altres infraestructures de l'Estat.

