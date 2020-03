Jaime Palomera: «El confinament i la suspensió de lloguers no poden dependre d'empresaris i propietaris»

"El govern espanyol està deixant a l'estacada milions de llogaters"

"Per primera vegada ens hem assegut a treballar conjuntament organitzacions d’habitatge, treball i sanitat"

Aquest dimecres a la nit sindicats de llogaters d'arreu de l'Estat van crear el correu electrònic covid19alquiler@gmail.com, obert a totes les persones afectades per la crisi del coronavirus que pateixen per no poder pagar la pròxima quota d'arrendament. En 24 hores, a la safata d'entrada ja hi ha 700 missatges. "El govern espanyol està deixant a l'estacada milions de llogaters", valora Jaime Palomera, un dels portaveus del Sindicat de Llogaters de Barcelona, Jaime Palomera, en una entrevista telefònica aEl govern espanyol ja ha presentat un pla de mesures per pal·liar els efectes de la crisi. Entre altres, una moratòria d'hipoteques que té lletra petita . El pla, però, no preveu cap moratòria ni suspensió de lloguers, tot i que el 67,5% de desnonaments que es van produir a l'estat espanyol el 2019 van ser en pisos de lloguer, segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). "Hem fet arribar al Consell de Ministres que si l’impagament d'hipoteques i lloguers no es dona de forma ordenada a través d'un decret, es produirà igualment però de forma desordenada provocant una allau de desnonaments", avisa Palomera. Segons xifres del sindicat, només a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha en vigor un milió d'arrendaments, tant d'habitatges com de locals comercials.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha limitat a animar els propietaris a ser "generosos, solidaris i comprensius" però des dels sindicats d'arreu de l'Estat defensen que no n'hi ha prou. "De la mateixa manera que el confinament de la població no es pot deixar en mans de les empreses, la suspensió dels lloguers no pot dependre de la bona voluntat dels propietaris", argumenta Palomera.La pressió interna a Sánchez s'ha anat suavitzant. Si aquest dimecres el portaveu d'Unides Podem demanava al president espanyol que ordenés també una moratòria d'arrendaments, aquest dijous el vicepresident Pablo Iglesias s'ha limitat a dir que es "buscarà garantir" amb l'article de la Constitució que diu que tothom té dret a un habitatge i que no es deixarà "ningú enrere".Els sindicats insisteixen que la mesura a aplicar en el cas de lloguers i hipoteques no ha de ser una moratòria -ajornant els pagaments- sinó una suspensió. "La gent que no pugui pagar ara, amb tota seguretat no ingressarà en un futur els diners que ha deixat de guanyar", defensa Palomera. "Si l’economia productiva es paralitza, la rendista també ho ha de fer. Si la gent deixa de cobrar, els arrendadors per què segueixen cobrant?", es pregunta el portaveu del Sindicat de Llogaters. Palomera qualifica l'economia rendista de "parasitària" i insisteix que el valor afegit és en l’àmbit del treball.Sobre els casos en què l'ingrés d'un lloguer sigui vital per a una família propietària, Palomera assegura que aquesta casuística respon a un "tòpic" que no ha avalat cap estudi. "En el cas que l’únic ingrés sigui el cobrament del lloguer, proposem que aquests arrendadors tindrien la protecció de l’administració pública amb una renda bàsica", apunta.La renda bàsica per a qui es quedi sense ingressos durant la crisi del coronavirus és una de les demandes que han posat sobre la taula desenes de col·lectius amb el nom de "pla de xoc social". El Sindicat de Llogaters, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya i Élite Taxi van impulsar unes demandes a les quals s'hi han sumat desenes de sindicats, col·lectius de sanitaris i entitats.També demanen la suspensió del pagament de subministraments bàsics, evitar acomiadaments i no compensar la sanitat privada per la intervenció que s'ha fet des de l'administració en el marc de l'estat d'alarma.Per ara, les demandes queden lluny de la realitat del pla Sánchez. La recomanació de fer teletreball inclou que la mesura s'ha d'adaptar a les necessitats de l'empresa i que si no hi ha acord entre empreses i treballadors, seran els jutjats qui decidiran sense que els sindicats hi tinguin res a dir. Pel que fa a l'exempció temporal hipotecària, només afecta els treballadors que siguin acomiadats i, a més, que tinguin condicions familiars molt vulnerables. En relació als autònoms, la condició per accedir a les ajudes és que hagin reduït els ingressos en un 75% respecte de la mitjana del semestre anterior.Palomera, però, fa una crida a l'optimisme. "Per primera vegada ens hem assegut a treballar conjuntament organitzacions d’habitatge, treball i sanitat. La qüestió és quant temps s’allargarà això. Sospitem que durarà setmanes i pressionarem el govern espanyol perquè prengui noves mesures", avança.El treball telemàtic entre aquestes organitzacions representa, sens dubte, un obstacle a l'hora de fer pressió i Palomera prefereix no avançar escenaris. Per ara, els sindicats de lloguer d'arreu de l'estat han obert una pàgina web per facilita informació i una campanya a change.org que pràcticament arriba a les 10.000 firmes. Els col·lectius que impulsen el pla de xoc social, però, saben que amb això no n'hi haurà prou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor