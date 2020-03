La residència d'avis d'Àger, principal focus de coronavirus de la demarcació de Lleida

La residència d'avis d'Àger, a la comarca de la Noguera, ha registrat fins aquest dijous un total de deu casos de coronavirus, vuit avis i dos treballadors. A més, 14 residents més estan aïllats. El municipi és, actualment, un dels majors focus de la pandèmia a la demarcació de Lleida, que té un total de 66 persones afectades.L'alcaldessa, Mireia Burgués, explica aque la residència s'ha dividit en dues parts, la d'avis sense cap símptoma i la dels residents que sí en tenen. En aquest sentit, Burgués ha indicat que s'han hagut d'aïllar treballadors del centre i que per aquest motiu s'ha fet una crida a la ciutadania per reclutar voluntaris. "Hi ha hagut una resposta molt positiva de la societat", ha indicat la primera edil.El Departament de Salut està estudiant el cas d'Àger abans de prendre decisions. En aquest sentit, aquest dimecres al vespre s'ha confirmat un segon mort d'edat avançada amb coronavirus SARS-CoV-2. Patia patologies prèvies i es trobava ingressada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

