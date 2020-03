Forcadell demana la suspensió de la condemna mentre es resol el seu recurs al Constitucional

Carme Forcadell ha demanat al Tribunal Constitucional que suspengui l'aplicació de la seva sentència mentre es resol el recurs que va elevar al propi tribunal contra la mateixa. L'expresidenta del Parlament, que va ser condemnada a 11 anys i mig de presó per un delicte de sedició en el judici de l'1-O, argüeix que s'està produint una"vulneració de drets fonamentals".En un recurs d'empara presentat al TC, Forcadell argumenta que la sentència de l'1-O va vulnerar els seus drets fonamentals , entre els quals el dret a ser jutjat pel "tribunal predeterminat" -el TSJC, com a aforada autonòmica-, a la "doble instància penal" -el cas va arribar directament al Suprem- o a un "procediment amb totes les garanties".Forcadell demana la nul·litat de la sentència i que, fins que el tribunal es pronunciï sobre el seu recurs, acordi de forma cautelar la suspensió de la pena que li va ser imposada. L'expresidenta del Parlament reconeix que la presentació d'un recurs no comporta necessàriament la suspensió de la pena, però afegeix que el tribunal està facultat per suspendre-la quan "l'execució de l'acte o sentència impugnats produeixi un perjudici al recurrent que pogués fer perdre la seva finalitat a l'empara".El recurs de Forcadell afegeix que l'afectació de drets fonamentals que argumenta "fins i tot ha estat advertida per organitzacions internacionals la trajectòria en la protecció de drets fonamentals de les quals resulta indubtable".Forcadell va sortir per primer cop de la presó de Mas d'Enric per tenir cura de la seva mare el passat 17 de febrer, en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. Aquest mateix dijous s'ha conegut que una instrucció del ministeri de l'Interior facilita que els presos en tercer grau o aquells als quals s'aplica el règim de flexibilitat de l'article 100.2 puguin dormir a casa mentre duri l'emergència pel coronavirus

Recurs de Carme Forcadell by naciodigital on Scribd

