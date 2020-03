El govern espanyol no descarta una moratòria dels lloguers pel coronavirus

La vicepresidenta tercera i ministra d'Economia, Nadia Calviño, diu que el paquet de mesures aprovat "no exclou" altres actuacions en matèria econòmica i que estan "oberts a escoltar" els agents socials, en relació a la moratòria de lloguers. En una entrevista a Antena 3, Calviño ha dit que l'actuació del govern espanyol busca assentar les bases per a una ràpida recuperació econòmica un cop passi la crisi del coronavirus i ha evitat fer prediccions de futur.Calviño celebra la decisió del Banc Central Europeu d'injectar 750.000 milions d'euros amb un programa de compra d'actius però ha demanat "una resposta europea també en el pla fiscal".La ministra ha defensat les mesures, que "prioritzen el manteniment de les rendes" i que autònoms i empreses puguin seguir funcionant.En aquest sentit, ha dit que tot i les crítiques, el govern espanyol ha tingut els treballadors autònoms com una "prioritat". A més, ha dit que "l'objectiu és tenir una bona base per poder reiniciar". "El que hem d'evitar és el tancament definitiu d'empreses i els acomiadaments", ha dit.Amb tot, Calviño ha dit que s'ha d'evitar que la "volatilitat" que ara mateix hi ha als mercats es converteixi en una crisi financera i que s'ha de donar una resposta "coordinada": "El BCE, els governs, les entitats financeres han de seguir prestant i les empreses s'han de comportar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor