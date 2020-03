Així funciona l'app de Salut per controlar els símptomes del coronavirus

El Departament de Salut ha creat una aplicació mòbil per detectar i controlar el símptomes del coronavirus entre els ciutadans. L'eina, que es diu Stop Covid-19 Cat i ja es pot descarregar en dispositius iOS i Android, permet fer un seguiment de les persones afectades per la malaltia, veure com evoluciona la pandèmia a Catalunya i prendre les millors decisions en cada moment. A les 12h d'aquest dimecres ja hi havia 110.000 persones registrades a l'app, segons ha pogut saberL'aplicació demana les dades personals de cada ciutadà que la vulgui utilitzar, però està "totalment encriptada" i permet elaborar un perfil del pacient en relació a la seva simptomatologia.Us expliquem com funciona, tot i que els passos poden variar en funció de les vostres respostes i els vostres símptomes:L'heu d'obrir, escollir el vostre idioma i identificar-vos amb el codi CIP de CatSalut. Aquest codi són les lletres i el número que hi ha sobre el vostre nom a la vostra targeta sanitària. Haureu de permetre que l'app pugui accedir a la vostra localització (i, per tant, haureu d'activar el GPS del telèfon) i facilitar un número de contacte.L'aplicació us preguntarà quins símptomes presenteu: febre, tos continuada i persistent, dificultat respiratòria o malestar general. Si no en marqueu cap, el test s'acaba i l'app us redirigeix a les pàgines d'informació del Departament de Salut. Si en marqueu algun, el test continua.L'aplicació us demana l'edat i el gènere per poder continuar amb el test.L'app us preguntarà per més detalls sobre els símptomes, si teniu malalties prèvies o situacions concretes com ara malalties cardiovasculars, o esteu en situació de postpart o de lactància.L'aplicació us preguntarà a quina temperatura esteu i més detalls sobre el malestar general o la dificultat respiratòria.L'app us preguntarà per si podeu fer les activitats bàsiques, com ara llevar-vos, dutxar-vos, menjar, llegir...Finalment, us farà un diagnòstic ràpid i us recomanarà què fer.

