Itàlia allarga el confinament dues setmanes més com a mínim

Itàlia continuarà confinada, com a mínim, dues setmanes més. Així ho ha anunciat aquest dijous al matí el primer ministre, Giuseppe Conte, poques hores després de registrar un nou balanç de xifres desorbitades de nous casos i morts pel coronavirus al país.En concret, el govern italià ha explicat que les mesures restrictives per intentar frenar la pandèmia s'estendran "més enllà" del 3 d'abril, divendres d'aquí a dues setmanes, sense concretar fins quan exactament. "Les mesures que hem pres, tant les que van comportar el tancament d'una gran part de les empreses i les activitats individuals en el país, com les relacions amb l'escola, s'estendran fins el seu venciment", ha remarcat Conte en una entrevista al Corriere Della Sera La Llombardia i altres províncies del nord del país alpí les escoles van tancar el 21 de febrer i la mesura es va ampliar a tot el país el 9 de març.

