Educació admet que no hi ha data de retorn a les escoles

Era un secret a veus però ara ja és oficial. El tancament d'escoles -que va començar divendres passat- s'allargarà més enllà de les dues setmanes. El conseller Josep Bargalló ha admès aquest matí a TV3 que no hi ha data de retorn a les aules.Sense aquesta previsió, no hi ha cap decisió sobre com reprogramar el curs. En aquest sentit, Bargalló ha assegurat que encara no s'ha posat sobre la taula la possibilitat d'allargar o no el curs. Això sí, no se n'ha mostrat especialment partidari: "Haurem d'aprendre a reprogramar, prendre decisions sobre el currículum i estem preparats".Pel que fa a la selectivitat, ha indicat que per fer-la al juliol s'ha d'haver acabat el curs de Batxillerat al juny. "Si al juliol encara estem així, el drama social i col·lectiu serà tan gran que la selectivitat no seria el més important", ha conclòs.El conseller d'Educació també ha anunciat que entre avui i demà es començaran a repartir 180.000 targetes moneder per aquells infants que tinguin beca menjador. Un procés que pot ser una mica llarg però que serà retroactiu ja que s'assumiran les despeses des de divendres.El repartiment es farà a través dels consells comarcals i els ajuntaments, via serveis socials. Així ho estableix, ha dit Bargalló, el decret del govern espanyol.L'anunci d'Educació ha coincidit amb la pròrroga del confinament a Itàlia . A la Llombardia i altres províncies del nord les escoles van tancar el 21 de febrer i la mesura es va ampliar a tot el país el 9 de març. Ara, s'ha anunciat que el confinament s'allargarà més enllà del 3 d'abril.

