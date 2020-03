Els presos polítics podrien sortir amb polsera o control telefònic durant la crisi del coronavirus

Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior, ha dictat aquestes últimes hores una ordre per la qual facilita que els presos en semillibertat per estar classificats en tercer grau o aquells als quals s'aplica el règim de flexibilitat de l'article 100.2 puguin quedar-se a les seves cases sense necessitat de tornar als centres penitenciaris per a dormir, segons han informat fonts d'aquesta institució.La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha remès un comunicat que desenvolupa el reial decret de l'estat d'alarma pel coronavirus perquè siguin les juntes de tractament de les presons o dels centres d'inserció social (CIS) les que estudiïn "individualment" aquesta possibilitat, que ja es venia aplicant abans, utilitzant el control telefònic des del domicili si no hi hagués polseres telemàtiques suficients.Entre els presos amb el 100.2 es troben els líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem. Dilluns passat es va informar des de les presons catalanes que, per l'estat d'alarma, els presos polítics s'havien confinat en els seus respectius centres penitenciaris i no sortirien a treballar ni a exercir voluntariat malgrat que no s'havien suspès les sortides en virtut del règim de flexibilitat del qual gaudeixen tots.Són les juntes de tractament les que tenen la facultat de potenciar l'ús de l'article 86.4 del Reglament Penitenciari, que permet recórrer a les polseres telemàtiques. Si no es disposa d'aquestes polseres, es pot utilitzar el control telefònic per a comprovar que l'intern es troba en el seu domicili, segons precisen les fonts penitenciàries.

