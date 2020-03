Tens un hort particular i no saps si pots anar a llaurar-lo pel coronavirus

El Reial Decret que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus fa referència a la caça, a la pesca, a l'agricultura, però no diu res dels horts particulars, deixant la seva cura i la recol·lecció de la seva fruita i hortalisses en un limb legal.Al Bages, al Moianès, i a tot Catalunya, la gestió d'un hort particular que dona productes, no només al seu cuidador, sinó també a familiars i amics, és un costum molt estès, amb grans àrees d'horta que no aporten més negoci als seus propietaris que l'estalvi de l'abastiment en hortalisses, gra o fruita. Però un hort requereix tenir-ne cura, pràcticament a diari. Quan no és llaurar, és treure males herbes, o regar, o aplicar-hi productes contra paràsits, malures, insectes o altres invertebrats. I, com no, recollir els seus fruits. A més, cal sumar-hi que moltes vegades l'hort és lluny de casa, fins i tot en llocs en que cal agafar el vehicle particular o el transport públic.El sotscap de la Policia Local de Manresa, Miquel Martínez Pavón, entén que, malgrat que la norma no en faci referència específica, l'hort "és un espai particular" i, per tant, no hi ha cap problema amb treballar-lo, "però el que no es pot fer és convidar a més gent o fer-hi barbacoes o festes, per exemple", com no es permetria en cap altre espai públic o privat.Pel que fa al trajecte entre el domicili i l'hort, "no hi ha d'haver problemes" si es fa complint amb la resta de reglamentació, com no caminar en grup o anar més d'una persona en un vehicle privat, ni demorar el trajecte més del que sigui necessari.Martínez Pavón recorda que el decret finalitza amb un "i totes aquelles activitats que puguin ser motiu de contagi", entre les que, en principi, no hi entra tenir cura d'un hort si ho fa una persona sola.

