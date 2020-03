VÍDEO Com fer una mascareta casolana en tres senzills passos

Un grup de més d'un centenar de veïns de Terrassa ha impulsat una xarxa de voluntaris per a produir mascaretes de fabricació casolana. La intenció del grup és repartir-les entre els treballadors dels comerços oberts durant els dies de confinament, i també als acompanyants dels pacients ingressats per coronavirus a la ciutat.A més, des de l'organització de la iniciativa han divulgat un vídeo on s'hi mostra el procediment per elaborar una mascareta en tres passos simples. D'aquesta manera, només cal un tros quadrat de tela de cotó de 24 centímetres per costat, sis agulles, fil de cosir i cinta de biaix per tenir amb un dels productes més demandats les últimes setmanes. Visualitza el vídeo sota aquestes línies.

