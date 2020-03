Felip VI esquiva la corrupció de la monarquia i apel·la a la unitat d'Espanya contra el coronavirus

#EnDirecto | El Rey da las gracias a los trabajadores sanitarios que se están "sacrificando": "Tenéis nuestra mayor admiración. No os podemos agradecer bastante lo que hacéis. No os puede sorprender que desde toda España se oiga un aplauso emocionante" https://t.co/SV1jEGfiLP pic.twitter.com/GGwIfTc1YF — Europa Press (@europapress) March 18, 2020

Felip VI ha protagonizat aquest dimecres al vespre un discurs per abordar la crisi del coronavirus en el qual no ha fet cap referència a la corrupció que afecta aquests dies la monarquia, especialment el seu pare, Joan Carles I. El rei espanyol ha apel·lat a la unitat d'Espanya en la lluita contra la pandèmia i ha evitat qualsevol referència al seu pare, a qui ha retirat l'assignació estatal després de veure's esquitxat per un escàndol amb fons opacs derivats d'un pagament de l'Aràbia Saüdita gestionat a l'estranger.En un moment de crisi, el monarca ha demanat donar exemple en "responsabilitat, civisme, humanitat, entrega, esforç i solidaritat". "Hem de deixar de banda les diferències, unir-nos a l'entorn d'un mateix objectiu, superar aquesta situació. I fer-ho junts, amb confiança, amb decisió. Ara hem de resistir i aguantar", ha apuntat Felip VI, que ha demanat complir amb les recomanacions dels governants i dels experts. "Tots hem de contribuir a l'esforç col·lectiu. Sé que és fàcil dir-ho, i que no és fàcil fer-ho", ha admès el monarca, que ha indicat que "tothom" és "part de la solució"."La crisi és temporal. Tornarem a la normalitat si no abaixem la guàrdia, si col·laborem des de les nostres respectives quotidianitats. Recuperarem la vida normal", ha assenyalat el màxim representant de l'Estat. "Hem passat per situacions molt difícils, molt greus, i aquesta també la superarem. Espanya és un gran país, un gran poble. Aquest virus no ens guanyarà. Al contrari, ens farà més forts com a societat. Més compromes, més solidària, més unida. Dempeus davant qualsevol adversitat", ha dit.Aquesta tarda, Felip VI s'ha reunit amb el govern espanyol i amb el comitè tècnic que lidera la resposta al coronavirus. "Totes les institucions públiques estan bolcades en resoldre aquesta crisi. Tots els espanyols es poden sentir protegits. Es tracta d'una crisi nova, sense precedents, molt seriosa i molt greu", ha recalcat el monarca, que ha constatat com està quedant "alterat" el desenvolupament normal de la vida dels ciutadans. "Però també és una crisi que estem combatent i que vencerem i superarem", ha volgut assenyalat Felip VI, que ha enviat "afecte" a les famílies de víctimes."Avui és més de justícia que mai donar les gràcies als servidors públics que s'estan sacrificant per la resta. Vull personificar-ho en els treballadors del sistema sanitari: teniu el nostre total suport. Sou l'avantguarda d'Espanya en aquesta lluita, la primera línia de defensa", ha remarcat el monarca. "La vostra professionalitat, entrega i sacrifici són un exemple inoblidable. No us podrem agrair prou el que esteu fent pel nostre país", ha assenyalat el rei espanyol, referint-se a les mostres de solidaritat que cada dia a les vuit del vespre reben els professionals sanitaris amb aplaudiments des dels balcons.El discurs del rei no només arriba en plena crisi pel coronavirus, sinó també en un moment complicat per la monarquia. De fet, Felip VI va aprofitar l'impacte de la pandèmia per difondre, aquest diumenge al vespre , un comunicat en el qual certificava el trencament amb el seu pare, Joan Carles I, pels vincles del rei emèrit amb fons opacs gestionats a l'estranger i que ja estan sent investigats per la justícia. En el comunicat es deixava clar que renunciava a la seva herència -tot i que, tècnicament, només ho pot fer quan mori Joan Carles I- i que el monarca emèrit deixava de rebre els quasi 200.000 euros anuals a càrrec de l'assignació fixada per la Casa Reial.La qüestió ha quedat en un segon terme arran de la situació d'emergència sanitària a Espanya, però quan passi tornarà a primer pla. El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha assenyalat aquest dimecres al matí que tornaran a impulsar una investigació a la cambra sobre Joan Carles I. Quan van començar a aparèixer informacions sobre la comissió de l'Aràbia Saüdita ja hi va haver moviments al Congrés per impulsar la comissió, però el PSOE s'hi va negar perquè el rei és "inviolable" . En aquest cas, però, Anticorrupció ja està investigant el cas, que també té a veure amb els moviments que està fent Corinna Larsen, examant del rei emèrit.Les novetats dels últims dies, aparegudes en premsa estrangera -primer suïssa, després britànica-, han estat a l'epicentre de la crida que ha fet l'independentisme a la ciutadania per protagonitzar una cassolada contra Felip VI. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, ERC, Junts per Catalunya (JxCat), la CUP i la Crida Nacional per la República han reclamat sortir a protestar contra el rei, i Òmnium, a banda, ha promogut una cantada del Bella Ciao amb reconeguts artistes.

