VÍDEO La Guàrdia Civil vigila el confinament de Caldes de Montbui patrullant pels carrers

Un vehicle de la Guàrdia Civil ha patrullat aquest dimecres a la tarda pels carrers de Caldes de Montbui demanant a la gent que es quedi a casa per evitar la propagació del coronavirus. L'alcalde del municipi, Isidre Pineda, ha fet una piulada amb un vídeo en què es veu el cotxe policial i ell afirma: "Sí, necessitem la col·laboració de tothom per combatre el coronavirus, però a Caldes de Montbui la seguretat la garanteix la policia local i els Mossos d'Esquadra". Finalment, afegeix: "#HaLlegadoElCircoASuCiudad no era necessari".Dels altaveus del vehicle de la Guàrdia Civil s'escolta el missatge, en castellà: "Atenció, els parla la Guàrdia Civil. Quedint-se a casa. Ens trobem en una emergència sanitària greu que necessita la col·laboració de tothom. La Guàrdia Civil vetlla per la seva seguretat i salut".

