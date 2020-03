L'Estat desautoritza la Generalitat i obliga funcionaris a anar als jutjats almenys fins divendres

El govern espanyol, facultat per l'estat d'alarma decretat dissabte, ha ajornat una instrucció del Departament de Justícia i ha obligat els funcionaris que fan serveis mínim a haver d'anar als jutjats, malgrat que no tinguin feina, almenys fins divendres. La Generalitat havia donat una instrucció que establia que els treballadors estiguessin disponibles a casa i només s'haguessin de desplaçar al seu lloc de feina en cas de necessitat. Tal com denuncia del Departament, el Ministeri de Justícia obliga totes les administracions a ajornar qualsevol mesura fins al proper divendres, per poder aplicar decisions homogènies a tot l'Estat.La mesura aprovada pel Departament deia que els funcionaris dels jutjats estarien a casa seva en situació de disponibilitat i només haurien d'anar a treballar en cas de necessitat. D'aquesta manera, es podien garantir els serveis jurídics essencials però mantenint la protecció dels treballadors. A dia d'avui hi ha 155 funcionaris de baixa dels quals vuit han donat positiu per coronavirus. La instrucció de la Generalitat també establia una dotació de guàrdia que sí que havia d'anar als jutjats de manera presencial però amb diferents modalitats en funció del territori. Ara, però, davant la contraordre de l'Estat, la instrucció de la Generalitat queda en suspens almenys fins divendres.No serà fins llavors que se celebrarà la conferència sectorial entre el Ministeri i totes les comunitats autònomes. Tot plegat, en el marc de la decisió del govern espanyol de centralitzar bona part de les decisions que es prenguin per combatre el coronavirus argumentant. Fins divendres, doncs, els treballadors en serveis mínims hauran d'anar a treballar encara que no tinguin feina. I és que l'activitat ha disminuït molt arran de la situació d'excepcionalitat.Segons detalla Justícia, els funcionaris que han de fer aquests serveis essencials són entre un 8 i un 10% de la plantilla. Són serveis essencials les guàrdies, les mesures i les ordres de protecció de menors i dones, el funcionament dels registres civils, els aixecaments de cadàvers o les actuacions amb detinguts. Es tracta de les actuacions judicials que, de no practicar-se, podrien causar un perjudici irreparable.

