Una iniciativa solidària portarà més de 120.000 guants per als sanitaris del Taulí de Sabadell

Aquests dies el material sanitari s’està convertint en un bé preuat, mascaretes i guants han passat a formar part del outfit de la gent, així com el gel i la neteja reiterada de les mans, un hàbit que la ciutadania ha adquirit de forma sobtada. Però aquests productes comencen a escassejar i ja s’han fet crides per abastir ajuntaments i hospitals. Una sabadellenca ha impulsat, juntament amb una altra persona, la donació de 123.000 guants a l’Hospital Taulí.“Vaig veure el missatge de l’Hospital de Granollers i vaig pensar que era el que s’havia de fer”, explica Ana Muñoz, l’administradora de Nova Abrasivos, una empresa fabricant de discs de velcro i bandes, amb seu a Barcelona i un taller a la capital vallesana. Així, juntament l’administrador Guants Baspin -es troba a Polinyà-, Paco Bascón, que és proveïdor a la companyia de Muñoz, han decidit fer aquest donatiu.Ho lliuraran aquest dijous, però aquest dimecres ja ho han fet al centre sanitari de Granollers, amb 20.000 guants. “Espero que la nostra iniciativa motivi a d’altres, perquè el material hi és i s’ha de mobilitzar, perquè el necessiten”, diu Muñoz.Tal com critica, els professionals dels hospitals i centres sanitaris estan “treballant al límit” i amb material que comença a mancar. “És el que tocava fer”, repeteix la sabadellenca.

