VÍDEO: Multen un dinosaure que passejava per Cambrils en ple estat d'alarma

He vist un dinosaure passejant el gos per la riera 🤪🤦🏻‍♀️ #Cambrils pic.twitter.com/WeZFZwWMkF — RosaMariaVS 🚩🚜🏴 (@RosamariVS) March 18, 2020

En les darreres hores els veïns de Cambrils han viralitzat les imatges d'una persona disfressada de dinosaure passejant pels carrers del poble en ple estat d'alarma. Alguns ciutadans l'han vist llençant la brossa i, fins i tot, hi ha vídeos que mostren com passeja un gos.La broma, però, ha acabat. La Policia Local de Cambrils ha anunciat aquest dimecres que ja ha enxampat el dinosaure que passejava cada dia per la riera. Tanmateix, en el comunicat, el cos policial no especifica els motius pels quals l'han multat. En totes les imatges publicades l'home hauria complert la llei, ja que ha sortit al carrer a passejar el gos o per llençar les escombraries, algunes de les excepcions que permeten als ciutadans sortir al carrer en estat d'alarma.De fet, sembla que veure dinosaures al carrer en els darrers dies no és un fet estrany: aquest dimarts els veïns de Tremp i Salàs van viure la mateixa escena.

