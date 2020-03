L'Íbex torna a caure fins a un 3,44% i tanca la sessió per sota dels 6.300 punts

Les borses europees han registrat un comportament similar. El CAC 40 de París ha tancat aquest dimecres amb una caiguda del 5,94% mentre que el DAX alemany ho ha fet amb un descens del 5,56%. La borsa de Milà ha acabat la jornada amb registrant una caiguda de l'1,27%.

La borsa espanyola ha tornat recaure amb una caiguda del 3,44%. L'Ibex-35 s'ha situat per sota dels 6.300 punts, després de la jornada de respir d'aquest dimarts amb pujades de fins al 6,4% motivades pel pla de xoc anunciat per fer front al covid-19. Aquest dimecres només 11 empreses del selectiu espanyol han tancat la jornada en verd.La que més ha crescut ha sigut Aena (+7,82%), seguida de Grífols (+7,7%), Bankia (+6,63%), Enagas (+5,37%) o Naturgy (+3,84%). Els valors més castigats han siguts els d'empreses industrials i turístiques com ACS (-14,68%), Melià (-14,68%), Cie Automotive (-12,86%) o Ferrovial (-11,13%). Banc Sabadell també ha registrat una caiguda d'un 10,41%.

