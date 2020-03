Parlem veu interessos corporatius darrere la prohibició de les portabilitats

🛑 L’Estat Espanyol ha suspès les portabilitats dels números de telèfon fix i mòbil amb una mesura que no atura el coronavirus i que només beneficia les grans companyies de telecomunicacions, mentre duri l’Estat d’Alarma.



🎥 Aquí t’ho explica el nostre CEO, @Eperezmas pic.twitter.com/HqE8RDDYT6 — Parlem Telecom (@parlem_telecom) March 18, 2020

L'Operadora de Telecomunicacions catalana Parlem ha denunciat a les xarxes socials que l'Estat hagi suspès les portabilitats dels números de telèfon fix i mòbil durant l'estat d'alarma. Segons ha explicat Ernest Pérez, CEO de la companyia, en un vídeo publicat a les xarxes socials, aquesta és una mesura que "no atura el coronavirus" i que "només beneficia les grans companyies de telecomunicacions".Pérez, que també lamenta que no es puguin llençar noves ofertes per captar clients durant aquest període, cosa que "no s'ha produït a cap altre país del món". Explica que durant aquest 2020 les companyies "de sempre" estan perdent clients, que van a parar a companyies emergents.El CEO de Parlem assegura que es tracta d'una "restricció absoluta de la llibertat de mercat que no té cap lògica des del punt de vista sanitari" i que "només té una lògica de mercat: defensar l'oligopoli de sempre", ja que es pot realitzar via online.

