L'OMS llança un assaig clínic per trobar el tractament més eficaç contra el coronavirus

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciat aquest dimecres que es posa en marxa un gran assaig clínic d'abast mundial per comprovar quin és el tractament més eficaç contra el coronavirus, que ja ha provocat més de 8.000 morts i 200.000 contagis arreu del món. "Aquest estudi internacional està dissenyat per generar dades sòlides que necessitem, per mostrar quins tractaments són els més eficaços", ha dit en una roda de premsa.Espanya, l'Argentina, Bahrain, el Canadà, França, l'Iran, Noruega, Suïssa, Sud-Àfrica i Tailàndia ja han confirmat que hi participaran. L'assaig clínic s'anomenarà "Solidarity", segons ha avançat el director de l'OMS, que confia que molts altres països s'hi uneixin. Aquest estudi inclou procediments simplificats per tal que fins i tot hospitals que han estat sobrecarregats hi puguin participar."El primer assaig de la vacuna ha començat només 60 dies després que la seqüència genètica del coronavirus fos compartida. Això és un èxit increïble. Aplaudim que investigadors de tot el món s'hagin reunir per evaluar sistemàticament les teràmies experimentals, però assajos petits amb diferent metodologia poden no donar-nos l'evidència que necessitem sobre quin tractament és necessari", ha dit Tedros.Sigui com sigui, abans que estigui disponible una vacuna o hi hagi un fàrmac amb evidència científica demostrada, l'OMS ha demanat a tots els països que apliquin un "enfocament integran" per tal de frenar la transmissió del Covid-19 i aplanar la corba. "Aquest enfocament està salvant vides i guanyant temps en el desenvolupament de vacunes i tractaments", ha reblat.

