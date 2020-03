VÍDEOS Dels Catarres a Feliu Ventura: 50 artistes canten el «Bella Ciao» a la monarquia

Des de València accepte el repte #CoronaCiao d'@omnium, convidat per @elscatarres. D'aquesta pandèmia eixirem ensems i juntes, però cal eradicar ja el virus corrupte i mesquí de la Corona Espanyola.



Convide a @ouiearap & @brtatrb @miquelgil_ofic @FeliuVentura i @ginestaoficial pic.twitter.com/mJeiX4K2Ur — Borja Penalba (@BPenalba) March 18, 2020

Des de Xàtiva accepte el repte #CoronaCiao d'@omnium, convidat per @BPenalba. Tota la pasta de la corona borbònica per a la sanitat pública.



Convide a @abrahamrivaspa3 @Sanmonoli i @PauAlabajos pic.twitter.com/wa57uqOJpK — Feliu Ventura (@FeliuVentura) March 18, 2020

👉🏻 Segueixo amb el challenge #coronaciao d’ @omnium després de ser nominat per la @gemmahumet.



Perquè la monarquia borbònica és corrupte, anacrònica i hereva del franquisme i cal recordar-ho cada dia.



Jo nomino a l'@arnauebri, el @ceskfreixas

i l'@alexperezmusic_



✊ pic.twitter.com/o3csBSb0r0 — Jordi Ginesta (@JordiGinesta) March 18, 2020

👉🏻 Segueixo amb el challenge #coronaciao d’ @omnium després de ser nominada per @elscatarres !!



Perquè aquests dies no quedi tapada la corrupció de la corona cantem el #BellaCiao. Us hi sumeu @JordiGinesta @meritxellgene i @IvetteNadal ?? pic.twitter.com/uK6RQhh0c3 — Gemma Humet (@gemmahumet) March 18, 2020

Em sume al repte del #CoronaCiao perquè des de 1707 els valencians i valencianes ja hem suportat suficients abusos per part de la institució més parasitària d'aquesta banda de la Mediterrània. Nomine a @josubergara @gemmahumet @meritxellgene i @lamartarius via @omnium pic.twitter.com/iZrhX2cRJj — Pau Alabajos (@PauAlabajos) March 18, 2020

Desenes d'artistes de renom d'arreu dels Països Catalans han respost el discurs de Felip VI entonant des de casa seva la popular cançó Bella Ciao . Ho han fet seguint la iniciativa d'Òmnium Cultural que portava per títol "Corona Ciao" i que ha volgut mostrar el rebuig de bona part de la societat catalana a la monarquia espanyola i a la corrupció que envolta la família reial. Els Catarres, Feliu Ventura, Ebri Knight, Borja Penalba o Gemma Humet són alguns dels artistes que s'hi han sumat. En total, una cinquantena. Aquí en podeu veure els vídeos:Aquest diumenge va transcendir, enmig de la crisi del coronavirus, que Felip VI renunciava l'herència del seu pare i li retirava l'assignació. Tot plegat després que informacions periodístiques de mitjans internacionals assenyalessin el monarca com el beneficiari de milions d'euros irregulars de Joan Carles I.Durant el discurs, que ha començat a les nou del vespre, l'independentisme ha fet ressonar cassoles arreu del país per protestar contra la monarquia. La crida l'han feta aquestes últimes hores diverses entitats i partits sobiranistes amb l'objectiu de mostrar el rebuig a la corona. Felip VI, que ha presidit aquesta tarda a la reunió del comitè de gestió tècnica del coronavirus juntament amb Pedro Sánchez, ha fet una crida a la responsabilitat i a fer cas de les recomanacions de les autoritats sanitàries.

