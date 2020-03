Soc transmissor del virus? Puc anar a veure els meus avis? Salut respon els dubtes dels ciutadans

Tot i l'allau d'informació, o potser precisament per això, la ciutadania encara té molts dubtes sobre la naturalesa del Covid-19 i les conseqüències per a la salut de les persones. Aquest dimecres a la tarda el director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, ha obert un consultori telemàtic per respondre preguntes a la població. Hi han participat més de 700 persones a través de les xarxes socials.Una de les primeres que Ramentol ha entomat ha estat referida als nens. Què fem amb els infants, ara que les escoles han tancat, per mantenir-los actius i cuidar la seva salut. "Tinc els meus fills a casa i és important mantenir-los estimulats, amb programa diari d’activitats que inclogui esbarjo", ha detallat.Un dels altres aspectes que preocupen més a les famílies són els avis i per això s'han repetit les qüestions sobre la gent gran. El director general de Professionals de la Salut ha assegurat que poden rebre visites a domicili sempre que es prenguin les mesures higièniques corresponents. Res de fer petons, esternudar protegint-se amb l'avantbraç i fer servir mocadors de paper.L'increment d'afectats a Catalunya, que ja voregen els 2.000, fa que la gent es pregunti si ells també estan en risc. "Puc contagiar-me si soc jove i estic sa?" ha preguntat un dels participants a la consulta telemàtica. Ramentol ha aclarit que el risc és baix però ha evitat ser taxatiu. El motiu, el poc grau de coneixement que encara es té sobre el virus.El director general, de fet, ha anat amb peus de plom en més d'una ocasió per evitar donar per fetes qüestions que no estan comprovades científicament. Per exemple, sobre la possibilitat que una persona que presenta símptomes en realitat estigui infectada i pugui contagiar el virus. "No tenim una resposta tancada o plenament certa", ha dit Ramentol, tot i que recalcant que la gran majoria de contagis es produeixen quan el transmissor té símptomes.Ramentol també ha hagut de contestar preguntes més aviat d'àmbit laboral. "És necessari que una empleada de la neteja es desplaci a un domicili si qui la contracta pot fer la seva feina?", ha preguntat un usuari. "Estaríem dins la categoria de desplaçament que es pot evitar" ha respost amb diplomàcia. Més clar, l'aigua.Entre les preguntes, també hi ha usuaris que han expressat preocupació per ser fumadors, un factor de risc, i també aquells amb dubtes sobre quina és la temperatura corporal a partir de la qual es pot considerar que algú té febre. Ramentol ha recordat que és a partir dels 38 graus i ha deixat tranquil·la a més d'una persona que preguntava si en cas d'haver deixat de tenir febre hi havia menys possibilitats d'emmalaltir. "Si al llarg de la infecció desapareixen símptomes, és senyal de recuperació", ha respost.La participació a la consulta telemàtica evidencia la voluntat de la població de disposar d'informació i de saber on cal recórrer en cas de dubte.Ramentol ha reconegut que el 061 ha demostrat les seves "limitacions". "Atenem més de 30.000 trucades diàries", ha justificat. Com a alternativa, Ramentol ha recordat l'existència del Canal Salut a través de la xarxa i de l'aplicació mòbil La Meva Salut, Si es prefereix l'atenció telefònica, l'alternativa al 061 és el 900053723.Però què fer en cas que el dubte mèdic no sigui sobre el coronavirus. "La gent continua tenint infarts, ictus i politraumatismes", ha dit Ramentol. En aquest cas, el telèfon d'atenció és el 112.Per via telemàtica, telefònica o presencial, queda clar que els dubtes que encara té la població sobre el coronavirus són molts. El coneixement sobre el Covid-19, però, encara no permet resoldre'ls tots.

