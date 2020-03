TV3 emetrà el discurs del rei Felip VI per la crisi del coronavirus dins del TN

TV3 ha decidit emetre dins del Telenotícies el discurs que el rei Felip VI farà aquest dimecres a les nou del vespre per referir-se a la crisi pel coronavirus, que ja ha causat més de 550 morts a l'Estat i més de 13.700 infectats. La televisió pública catalana feia anys que no retransmetia les intervencions del monarca, i ha fet una excepció en aquest cas.El discurs de Felip VI és el segon de caràcter extraordinari del seu regnat, després del que va fer el 3 d'octubre del 2017 , en el qual va avalar la violència policial contra el referèndum i va anticipar l'aplicació de l'article 155. L'escàndol que vincula Joan Carles I amb moviments de diner opac l'estranger han motivat la convocatòria d'una cassolada, promoguda per l'independentisme -civil i polític- a les xarxes socials.Els moviments opacs de diners van fer que el seu fill, que ocupa el càrrec des del 2014, decidís trencar del tot amb el monarca emèrit. En un comunicat fet públic diumenge al vespre , en plena crisi del coronavirus, la Casa Reial va fer públic que Joan Carles I deixaria de percebre l'assignació de quasi 200.000 euros per part de l'erari públic. Una ruptura entre pare i fill que aspira a ser un tallafoc per a la monarquia, que en l'última dècada s'ha vist esquitxada per diversos casos de corrupció, entre els quals el de l'empresonat Iñaki Urdangarin, marit de la infanta Cristina i condemnat a gairebé sis anys.

