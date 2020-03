El clatellot d'un científic i investigador valencià contra els antivacunes per la crisi del coronavirus

El científic i investigador del País Valencià José Miguel Mulet s'ha mostrat molt contundent contra tots aquells que es mostren contraris a les vacunes. Amb un missatge al seu compte de Twitter , està arrasant gràcies a un missatge que ha dirigit precisament als antivacunes just en plena expansió del coronavirus .



" Benvolguts antivacunes . Ara ja sabeu el que passa quan apareix una malaltia i no estem vacunats , així que ja podeu deixar de molestar i aneu a "cascarla" " , ha escrit en un missatge que en menys d'un dia acumula més de 12.000 'm'agrada ' i 5.500 retuits .

Estimados antivacunas. Ahora ya sabéis lo que pasa cuando aparece una enfermedad y no estamos vacunados, así que ya podéis dejar de incordiar e id a cascarla por ahí. — JM Mulet (@jmmulet) March 17, 2020

La mayoría queremos que encuentren pronto una vacuna para el coronavirus. Los antivacunas, en cambio, quieren que netflix sea gratis, o algo por el estilo. — JM Mulet (@jmmulet) March 15, 2020

No són els primers missatges contra els antivacunes que expressa Mulet a través de les seves xarxes socials, on es mostra molt contundent amb tots aquells que no creuen en la funcionalitat de les vacunes o són conspiracionistes vers a elles.

