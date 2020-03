«Jo em corono»: allau de donatius per a la recerca contra el coronavirus

La Fundació Lluita contra la Sida ha engegat una campanya per recaptar fons per a la recerca contra el coronavirus. L'entitat ja ha recollit més de 140.000 euros per als projectes d'investigació liderats per Oriol Mitjà, metge i investigador de la fundació i de l'Hospital Germans Trias.Amb el lema ' Jo em corono ', la campanya ja ha arrossegat centenars de donacions i diverses persones populars hi han col·laborat. La recerca busca el tractament precoç i la prevenció del coronavirus, amb l'objectiu de reduir la transmissió comunitària i frenar l'epidèmia. Els investigadors també col·laboren amb l'IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Center i l'IRTA-CReSA per desenvolupar una vacuna.La campanya ha comptat amb el suport dels actors Candela Peña, Natalia Sánchez, els germans Marc i Aina Clotet, Alejo Sauras i Nausicaa Bonnín, així com esportistes com Rudy Fernández.En un estudi iniciat aquesta setmana, on també hi col·laboren el Departament de Salut, l’Institut Català de la Salut i diversos laboratoris farmacèutics, hi participaran prop de 3.000 persones entre casos positius i contactes. Als contagiats se'ls administrarà un antiviral habitual contra el VIH per reduir la quantitat de virus a la sang i, per tant, la capacitat de transmetre el virus. Per altra banda, a les persones que hi hagin estat en contacte, se’ls donarà com a tractament profilàctic un fàrmac utilitzat per prevenir la malària.En paral·lel, des del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias, la Fundació Lluita Contra la Sida i l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, els tres liderats pel Doctor Bonaventura Clotet, es treballa per poder desenvolupar vacunes que permetin una solució a llarg termini i d’aquesta manera evitar nous brots de la malaltia.

