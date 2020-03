VÍDEOS Cassolada massiva contra el rei en ple discurs sobre el coronavirus

ÚLTIMA HORA Comença la forta cassolada a Catalunya contra el discurs del rei espanyol Felip VIhttps://t.co/oKCCz9egsC pic.twitter.com/LtJ4coZjbz — NacióDigital (@naciodigital) March 18, 2020

Cassolada contra la Corona.... pic.twitter.com/nVU9cfVogC — 🎗Roger Heredia Jornet (@RogerHeredia83) March 18, 2020

Cassolada a aquesta hora al barri de Sant Pau de #Girona pic.twitter.com/5BilWhBj7M — CatInfo Girona (@Cati_Girona) March 18, 2020

Cassolada massiva arreu de Catalunya contra el rei durant l'emissió del discurs motivat per la pandèmia de coronavirus, que a Espanya ja supera els 13.700 infectats i els 550 morts . La protesta contra Felip VI s'ha fet notar en nombroses poblacions catalanes, coincidint amb l'aparició televisiva del monarca.La intervenció de Felip VI és la segona de caràcter extraordinari del seu regnat, després de la del 3 d'octubre del 2017, en la qual va avalar la violència policial contra el referèndum i va anticipar l'aplicació de l'article 155. La queixa ciutadana ha estat motivada per l'escàndol que vincula Joan Carles I amb moviments de diner opac.Uns moviments que van fer que el seu fill, que ocupa el càrrec des del 2014, decidís trencar del tot amb el monarca emèrit. En un comunicat fet públic diumenge al vespre , en plena crisi del coronavirus, la Casa Reial va fer públic que Joan Carles I deixaria de percebre l'assignació de quasi 200.000 euros per part de l'erari públic. Una ruptura entre pare i fill que aspira a ser un tallafoc per a la monarquia, que en l'última dècada s'ha vist esquitxada per diversos casos de corrupció, entre els quals el de l'empresonat Iñaki Urdangarin, marit de la infanta Cristina i condemnat a gairebé sis anys.La cassolada d'aquest vespre ha estat impulsada per l'independentisme, amb Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) al capdavant i el suport de formacions com ERC, Junts per Catalunya (JxCat), la Crida Nacional per la República i la CUP.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor