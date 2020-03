Cultura es prepara per pal·liar la crisi al sector

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha detallat a l'ACN que el Departament prepara un conjunt de mesures per pal·liar els efectes que la crisi del coronavirus té sobre el sector. Així, estan estudiant "a fons" els decrets llei de la Generalitat i el Reial decret del govern espanyol per analitzar de quina manera "cobreixen" part de les necessitats de la cultura i impulsar un plec d'iniciatives per contribuir "on aquests no arribin".La consellera reconeix que el sector és "precari per si mateix" i que les conseqüències del coronavirus són "nefastes". Vilallonga també creu que l'ajornament de les tradicionals parades de llibres per Sant Jordi és una bona decisió perquè ofereix un horitzó "llunyà, realista i més assequible"."Fem que el dia del llibre i de la rosa al juny o el juliol sigui espectacular", ha reblat. En aquest sentit, garanteix que estaran a costat de la cultura i que mantenen "línia directa" per recollir les demandes de grans equipaments, empreses culturals, entitats culturals i autònoms.La consellera assegura que el Departament de Cultura és qui millor coneix les "necessitats" del sector i és qui pot trobar les mesures més adequades "per al problema específic de la cultura". "La situació és molt difícil, però sempre ens n'hem sortit i ens en sortirem", avança. Per això, insta a treballar per evitar "la destrucció" del què tenim i amb l'objectiu de poder-ho "reconstruir" després.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor