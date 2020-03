Bon Preu prima els treballadors amb 200 euros pel coronavirus

El grup Bon Preu i els sindicats respresentats a la cadena han consensuat una prima per als treballadors pel coronavirus. Es tracta d'una compensació de 200 euros per als contractes de 40 hores setmanals -i proporcional per a la resta de la plantilla-, que s'ingressarà a les nòmines de març dels 7.800 treballadors.L'empresa també ha posat en marxa una sèrie de mesures preventives per assegurar la salut i seguretat dels seus treballadors i clients. Una de les iniciatives més destacades és la reducció de l'horari comercial de 9 del matí a les 8 del vespre. Cal destacar que es tancarà una hora al migdia -entre les 3 i les 4 de la tarda- per efectuar feines de neteja i desinfecció de les botigues, i per evitar que els torns de treball coincideixin.El grup també informa que està contractant nou personal per poder reforçar la plantilla i fer front a l'augment de feina que ha generat l'epidèmia.Al llarg d'aquesta setmana es posarà en marxa una campanya de captació de fons per a la recerca contra el Covid-19. D'aquesta manera, l'arrodoniment solidari anirà destinat a aquesta causa.Els diners recaptats aniran destinats a un projecte per desenvolupar vacunes, anticossos i fàrmacs contra la pandèmia i altres noves amenaces de coronavirus. La campanya s'inicia juntament amb IrisCaixa, un institut de recerca impulsat per la Caixa i el Departament de Salut.

