«No m'han pogut fer la prova»: quin és el criteri per fer el test de coronavirus?

"Soc asmàtica i fa deu dies que tinc símptomes. M'han dit que no em poden fer el test perquè no n'hi havia suficients

"Que a mi em diguin això i altres persones es facin la prova trobant-se bé em fa pensa que hi ha gent de primera i de segona"

Marc Ramentol: "En la fase de contenció fèiem la prova a tothom per fer aïllaments. Si el virus s'estén, no interessa tant identificar-los a tots"

El test per detectar positius per coronavirus només es fa, des d'aquesta setmana, a professionals sanitaris i pacients que presentin una simptomatologia greu. Almenys sobre el paper. El nou protocol de Salut estableix que les persones amb símptomes lleus no se sotmetin a la prova, però a la xarxa se succeeixen els anuncis de personatges públics que afirmen haver-se sotmès al test i trobar-se bé o no tenir un quadre greu.És el cas, per exemple, de sis jugadors del RCD Espanyol, segons ha informat el club a través d'un comunicat . També és el cas del president Quim Torra, del vicepresident Pere Aragonès, de les ministres Irene Montero o Carolina Darias, de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso o del periodista de RAC1 Jordi Basté. Algunes d'aquestes personalitats estan directament implicades en la gestió de la crisi. "No hi ha ningú que s'hagi fet el test a Catalunya si no compleix amb els nostres criteris", assegura Marc Ramentol, director general de Professionals de la Salut en declaracions a, apuntant a la possibilitat de recórrer a tests subministrats per empreses privades.Fa una setmana encara hi havia laboratoris que feien negoci amb el coronavirus , venent proves a domicili. L'entrada en vigor de l'estat d'alarma el passat dissabte, però, dona capacitat al govern espanyol, i per delegació a la conselleria de Salut, per intervenir tots els materials sanitaris necessaris per abordar la crisi del coronavirus."Soc asmàtica i fa deu dies que tinc símptomes. M'han dit que no em poden fer el test perquè no n'hi havia suficients", explica Laia Llobera, un dels testimonis contactats per. El seu marit canta en una coral i un dels seus companys havia estat ingressat per pneumònia i possible coronavirus. Un altre, acabava de tornar del nord d'Itàlia. El company de la coral ingressat va donar negatiu a la prova, però li tornaran a fer. La Laia i el seu marit, a qui han diagnosticat una infecció als pulmons, han demanat sotmetre-s'hi també.La resposta, per ara, ha estat negativa. Aquest dimarts ella va anar al CAP perquè la sensació d'ofec no marxava i li van dir que la grip diagnosticada inicialment podria haver derivat amb bronquitis.L'Aina ha viscut un procés similar. El 9 de març va començar a trobar-se malament. "En aquell moment, si no havia viatjat a Itàlia o a la Xina ni havia estat en contacte amb ningú diagnosticat, no em podien dir que fos coronavirus", explica. Assegura que van passar tres dies fins que Salut la va atendre per via telefònica i que es van limitar a descartar que s'hagués infectat. "Em vaig sentir desatesa", diu.Amb el pas dels dies la sensació d'ofec anava a més i va anar al CAP de Manso, a Barcelona. Després de descartar que patís pulmonia, li van repetir que no li podien fer el test si no havia estat en contacte amb algun afectat. "Puc haver-hi estat però no ho sé perquè no fan proves", es queixa. "Que a mi em diguin això i altres persones es facin la prova trobant-se bé em fa pensa que hi ha gent de primera i de segona", afegeix.Montse Ribera, en canvi, assegura que entén que polítics asimptomàtics es facin el test pel seu paper de lideratge i gestió dels recursos públics en la crisi del coronavirus. Ara bé, diu que agrairia fer-se'l ella també. "Almenys em permetria sortir de dubtes". Al seu marit finalment li van fer aquest dilluns -ara espera resultats- després d'una setmana trobant-se malament. "No ha deixat de tenir febre", diu la Montse. Ella també s'ha trobat malament, després que el matrimoni estigués en contacte amb una persona gran que va donar positiu i que ha acabat morint. "Ens vam posar nerviosos i vam parlar amb metges de capçalera. Després ens van trucar de l'Institut d'Epidemiologia de Catalunya i ens van dir que no ens podien fer la prova perquè estaven desbordats i només s'hi sotmetien els greus i els sanitaris", relata.La prova tampoc s'ha fet als treballadors no sanitaris de centres hospitalaris. Un d'ells, que treballa a l'Hospital de Terrassa i que vol mantenir l'anonimat, no s'ha sotmès a la prova fins aquest dimarts. Els superiors el van enviar a casa després d'haver estat en contacte amb positius i estava previst que no es fes la prova fins aquest dijous. Finalment, però, li han avançat. Ara espera els resultats i expressa dubtes sobre la possibilitat d'avançar la tornada a la feina abans que acabi el període de quarantena, tal com s'ha establert al nou protocol. "Hi ha proves que donen negatiu i quan les revisen surt positiu", assegura.La manca de recursos i l'increment exponencial de possibles infectats no només ha impedit fer tots els test de coronavirus necessaris a Catalunya, sinó al conjunt de l'estat espanyol. Així ho reconeixia el responsable del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón aquest dimarts. "Hem de tenir una entrada de material de diagnòstic molt alta, i ara no hi és", admet el director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol.Simón s'ha compromès a tornar a fer el test a qualsevol persona simptomàtica i ha avisat que la realització de més proves comportarà més positius. Per la seva banda, Ramentol també avança que si es disposen de més tests la Generalitat valorarà la possibilitat de fer més proves, tot i que defensa que en el context actual d'epidèmia no és necessari.No sotmetre al test a qualsevol persona que presenti símptomes contradiu les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). El motiu no és tant la necessitat de proporcionar un tractament específic al malalt sinó que la informació obtinguda permet treballar de manera més exhaustiva per tallar la cadena de contagi i minimitzar la propagació del virus.Ramentol, però, argumenta que en el moment actual determinar si una persona amb símptomes lleus té o no coronavirus té "poc impacte" en la gestió de la seva patologia. "En la fase anterior de contenció fèiem la prova a qualsevol persona per tenir-los a tots identificats i aillar-los. Si el virus s’estén, no interessa tant identificar-los a tots", conclou en referència al canvi de prioritats en aquesta fase de la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor