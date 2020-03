Moratòria en el pagament de lloguers d'habitatges protegits de la Generalitat

Els residents en els 23.500 pisos de protecció oficial propietat de la Generalitat no hauran de pagar el lloguer de l'abril. Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en una roda de premsa telemàtica aquest dimecres.Budó ha explicat que la mesura afectarà tots els pisos, independentment de la renda de qui hi visqui. El total de quotes del mes d'abril representen quatre milions d'euros."Estudiem l'abast i la forma d'aplicar la mesura de manera immediata", ha exposat Budó. La consellera ha afegit que la població "més vulnerable" ha de tenir la "màxima protecció", però que com que no totes les persones ni famílies arrendatàries ho són, la mesura també ajudarà la liquiditat de tots els casos i, per tant, del sistema en general. "Farem una moratòria universal i, passada la crisi, analitzarem les situacions de vulnerabilitat sobrevinguda", ha subratllat.En la mateixa roda de premsa Budó ha instat el govern espanyol a aplicar una moratòria del pagament de lloguer al conjunt de l'estat. L'executiu de Pedro Sánchez ha anunciat una moratòria per a les hipoteques. L'exempció, però, té lletra petita i només afecta als treballadors que siguin acomiadats i, a més, que tinguin condicions familiars molt vulnerables.

