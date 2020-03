Què fer si estàs a l'estranger i necessites tornar a Espanya

"Us donarem una resposta a tots"

Hi ha 2,7 milions de ciutadans espanyols que resideixen a l'exterior i milers als quals la crisi del coronavirus els ha enxampat en un viatge o estada a l'estranger. La ministra d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, ha explicat quins passos cal seguir per poder tornar a Espanya i ha demanat "calma, ordre i responsabilitat" perquè només en els casos "essencials" es facin els tràmits per tornar.D'entrada, la consigna és que s'anul·lin tots els desplaçaments que no siguin indispensables. "Vull demanar als espanyols que estan a l'estranger responsabilitat", ha dit González Laya, que ha afegit que si el seu retorn no és "essencial", es quedin. El número d'assistència consolar és el +34 91 394 8900 i atén les 24 hores del dia. En el cas de ser un estudiant d'Erasmus, han de trucar a aquest mateix número que centralitza tots els casos.La instrucció és que els ciutadans que necessitin tornar s'adrecin, per una banda, a les ambaixades i consolats del país on siguin i, per l'altra, que es posin també en contacte amb les línies comercials amb les quals tenien contractat el vol. La ministra ha advertit, però, que cada vegada es restringeixen més els vols. De fet, el propi president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat al Congrés que és possible que s'acabin tancant les fronteres aèries i marítimes.De moment, la ministra ha descartat que es noliegin vols des del govern espanyol per poder tornar i ha explicat que estan en contacte amb les línies aèries per assegurar que mantenen connexions perquè els ciutadans espanyols puguin tornar. Ha precisat, en aquest sentit, que volen que s'activi el mecanisme de protecció civil europeu."Us donarem una resposta a tots", ha traslladat la ministra, que ha recordat que hi ha més de 4.000 funcionaris a disposició per atendre l'emergència consolar. Tot i això, l'atenció està fent una selecció dels casos prioritaris i en situació de vulnerabilitat, com ara nens i estudiants.Segons les dades del ministeri, 65.000 espanyols no residents a l'estranger estan registrats als sistemes consulars però molts altres no ho estan, així que des del govern espanyol demanen que facin els passos per comptar en el registre. En els darrers tres dies s'han produït fins a 20.000 trucades als telèfons d'ambaixades i consulars.Pel que fa als estrangers que en aquests moments estan a Espanya, González Laya els ha demanat "calma i cooperació" per poder fer un retorn "ordenat". En la petició de "responsabilitat" col·lectiva que està fent Exteriors han inclòs també la reclamació a tota la ciutadania que no viatgi malgrat les "ofertes temptadores" que hi ha en aquests moments.

