Els ERTO registrats a Catalunya ja afecten més de 27.000 treballadors

La xifra d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a Catalunya ja s'enfila fins als 360 i afecta un total de 27.651 treballadors. Només aquest dimecres s'han anunciat 154 expedients més per acomiadar treballadors de manera temporal. Això significa que en només un dia hi ha 3.314 treballadors més afectats, segons dades del Departament de Treball.Per demarcacions, a Barcelona és on s'han presentat la majoria 224 expedients per a 25.976 treballadors; a la de Tarragona 49 expedients per a 783 persones; a la de Girona 39 expedients per a 589 treballadors i a la de Lleida 48 per a 303 persones.Les dades podrien continuar reflectint un increment d'ERTO, ja que algunes empreses n'han anunciat però no han presentat els plans a Treball.

