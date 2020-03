El CGPJ limita la presentació d'escrits a les actuacions més urgents mentre duri l'estat d'alarma

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dimecres que no es podran presentar escrits de manera presencial "en cap cas" i només es podran presentar, de manera telemàtica a través de LexNET aquells que tinguin un caràcter urgent i inajornable.En un comunicat difós aquest migdia, el govern dels jutges ha dit que ignorar aquestes ordes suposa desobeir també l'estat d'alarma, perquè si es presenta un escrit s'ha de dur a terme una actuació processal que està suspesa, segons el decret aprovat pel govern espanyolL'acord precisa, però, que la suspensió dels terminis processals no impedeix l'adopció d'aquelles actuacions judicials que siguin necessàries "per evitar perjudicis irreparables als drets legítims de les parts" en el procediment judicial. Per tant, l'estat d'alarma no afecta a la presentació d'escrit que es trobin vinculats a actuacions judicials considerades urgents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor