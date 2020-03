Aquest és el temps de vida del coronavirus en funció de la superfície

Quant temps de vida té el coronavirus? En quines superfícies aguanta més temps? Em puc contagiar a través de l'aire? Aquestes són algunes de les preguntes que més es fa la gent sobre el virus, i que ha respost un estudi publicat al New England Journal of Medicine. El resultat d'aquest estudi elaborat per científics nord-americans és clar: és possible contagiar-se tant a través de l'aire com mitjançant el contacte amb altres elements infectats. Si bé l'aire és la superfície on les partícules del virus aguanten menys, han de passar 3 hores perquè en quedin eliminades.Pel que fa a les altres proves fetes per a l'estudi, s'ha demostrat que les zones on el Covid-19 troba més estabilitat per sobreviure són el plàstic, on pot durar 3 dies) i l'acer inoxidable, que pot prolongar les seves partícules més de 48 hores. És a dir, un gran nombre de coses que toquem constantment poden donar-li fins a tres dies de vida al coronavirus: ordinadors, mòbils, portes, ascensors...Al mateix temps, els altres dos materials estudiats 'només' allarguen unes hores l'existència de partícules del virus: en superfícies de cartró no passa de les 24 hores i, en coure, es queda en 4, pel que aquest és el material menys compatible amb el coronavirus que s'ha estudiat en aquest cas.

