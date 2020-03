Confinats al cim de la Mola: la solució per no abandonar els burros i les mules que abasteixen el restaurant

Les mules de La Mola, a l'estable situat darrere el restaurant. Foto: Marc Solé

Des que el govern espanyol decretés l'estat d'alarma sanitària a tot l'Estat pel coronavirus, milions de catalans han hagut d'acatar una de les ordres que contempla la mesura: el confinament obligatori sota amenaça de greus sancions per qui les incompleixi.Així i tot, el restaurant de La Mola , situat a més de 1.100 metres dalt la muntanya del mateix nom, al Vallès Occidental, ha hagut de prendre mesures extraordinàries per assegurar-se del manteniment i tasques de supervisió dels burros i mules que hi viuen des de fa dècades per abastar el restaurant, on no hi ha accés per carretera . Per sort, el complex compta amb llits, on el personal sol dormir el cap de setmana.El complex, conformat pel restaurant, un monestir romànic i l'estable pels animals, és propietat per la Diputació de Barcelona i actualment està gestionat per quatre socis. Davant d'aquesta situació, han acordat organitzar-se "perquè sempre hi hagi algú", de manera que el "confinat" faci companyia als animals i dugui a terme les tasques de vigilància i manteniment, tant de l'espai com dels equins, que s'alimenten d'alfals, pinso i aigua.Ara, és el torn d'en Xavier, que es troba sol i confinat al restaurant. Atén la trucada degràcies al senyal del satèl·lit, ja que a aquella alçada no hi ha cobertura. Explica que si no hi fossin els animals, indispensables pel funcionament del restaurant, "tot seria diferent", a més, fa broma comentant que tractant-se d'un restaurant, "no hi ha problemes per estar-hi confinat".Ell hi és des de dilluns, i calcula ser-hi fins a final de setmana, en què hi haurà relleu. Segons ell, als propietaris han adoptat la mesura de confinar-s'hi dia i nit perquè els fa "una mica de respecte" que un cop a baix, no se'ls permeti tornar a pujar.Quant a la incertesa de la situació, el responsable lamenta que "és molt difícil fer previsions", i comenta que la seva intenció era obrir a finals de març, tot i que avança que serà molt difícil "perquè acaten ordres de la Diputació i la Generalitat" i a més, l'establiment es troba al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac, tancat dies enrere per restringir-hi l'accés. A més, manifesta la seva preocupació pels treballadors, en situació d'standby fins que es conegui la data d'obertura del restaurant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor