Retrobar les filles després de 14 dies d'aïllament per coronavirus

Horari confeccionat per la Núria per aquests dies de confinament Foto: Lluís Girona

Consells de la Generalitat de Catalunya en relació als infants confinats a casa Foto: Conselleria de Salut

Són dies difícils a les llars catalanes. En moltes cases hi ha mares i pares que tot i el confinament per la crisi del coronavirus han de treballar, ja sigui presencialment o amb teletreball i que, a més, ho han de combinar amb cuidar dels fills. Ahem parlat amb algunes mares que es troben en aquesta situació i ens han explicat la manera de passar la quarantena amb els nens a casa.Un cas excepcional és el de l'Anabel, que és infermera a l'Hospital Municipal de Badalona. El dissabte 7 de març li van comunicar que s'havia d'aïllar 14 dies perquè havia estat en contacte amb un positiu de coronavirus. "Vaig tenir por per si havia contagiat algú de la família i no sabia com organitzar-me", confessa. A més, el seu marit havia estat operat recentment i tampoc està al 100%.En parlar-ho amb la família van considerar que era millor que visqués sola a casa mentre el seu marit i les seves filles anaven a casa l'àvia. En aquest període d'aïllament, parla diàriament amb les nenes tot i que admet haver-ho passat "malament" perquè les troba molt a faltar.Per sort, l'aïllament està a punt de finalitzar i ni ella ni els seus companys d'hospital han desenvolupat símptomes. L'Anabel diu estar "il·lusionada" per retrobar-se amb la seva família però també confessa que la seva preocupació és dilluns en tornar a la feina. "Estan treballant sense les proteccions adequades i hi ha molt nerviosisme", denúncia la infermera d'urgències de l'Hospital de Badalona.Per la seva banda, la Núria és autònoma i té un petit negoci relacionat amb el disseny gràfic. El seu marit treballa a l’àmbit judicial i ara fa teletreball. El confinament ha fet que la feina de la Núria hagi disminuït, ja que estava preparant diferents materials per a les Festes de Maig de Badalona, la ciutat on resideix.El cap de setmana, una vegada ja s'havien tancat els centres educatius, va elaborar un horari per intentar imitar la rutina diària que solen seguir els seus fills per intentar fer una vida normal dins de les circumstàncies en les quals ens trobem. La Núria creu que fer aquesta planificació ajuda als nens a mantenir-se psicològicament sans i a no perdre el seu ritme de vida habitual.La Núria desperta als fills a la mateixa hora que quan van a l’escola i al matí fan els deures que ha enviat l’escola mentre ella aprofita per fer les tasques de la llar. L’horari està totalment adaptat a la rutina diària dels nens a l’escola i compta també amb una estona de pati i un espai de dues hores per dinar. La Núria creu que és “important” veure les notícies i explicar què passa als nens, i que això no genera cap “trauma” ni estan “espantats”. Tots col·laboren en les tasques de casa, però la Núria diu que “ara ho fan més”.Un altre cas és el de la Cristina, que és cuidadora en un centre de gent gran, un dels serveis essencials que segueix actiu. Per poder combinar-ho amb cuidar dels seus fills, treballa en el torn nocturn, i quan arriba a casa al voltant de les 7 del matí, sol despertar al seu marit perquè porti als nens a l’escola. Però el fet que no hi hagi classe, i que el seu marit treballi al sector sanitari ha canviat la rutina. De moment, la Cristina està treballant els caps de setmana per poder estar amb els fills a casa durant la setmana.A casa, la Cristina combina els deures que envien des de l’escola amb diferents jocs al mateix temps que també fa participar la canalla a les tasques de la casa. “Fem coses senzilles com omplir la rentadora, escombrar o passar l'aspirador, però són nens, i es cansen aviat”, explica la Cristina. El fet que el seu marit treballi al sector sanitari també ha comportat que s’hagin d’extremar precaucions pel que fa al contacte tant amb ella com amb els seus fills.La Núria recomana algunes de les pàgines web i aplicacions que està utilitzant per a l’aprenentatge amb els seus fills mentre dura el confinament. Un dels recursos és Creaeduca , un web amb diversitat de continguts educatius presentats en un format més lúdic i més amè per als nens i nenes. Són models creats de forma artesanal i que es troben disponibles per ser descarregats.També recomana l’aplicació Toodayclub , que té diversos enllaços relacionats amb activitats culturals i el web Thedadlab , amb vídeos per fer experiments amb els més petits de la casa.Des del Departament d’Educació recomanen que els menors mantinguin el seu horari i rutina diària. Demanen també regular el temps que passen davant de les pantalles, que ha de ser d’un màxim d’una hora i mitja diària.La conselleria també demana afavorir el joc actiu -entès com aquell en què es fa un exercici físic- i el joc educatiu -aquell que implica un aprenentatge-. A més, també recomanen aprofitar la situació per integrar als nens i nenes en les labors domèstiques.Per últim, Educació creu que cal explicar la situació als nens perquè no es tingui una percepció negativa del confinament i creu també que és un bon moment per reforçar els hàbits d’higiene i per explicar com adoptar les mesures de prevenció –com rentar-se les mans- a la nostra quotidianitat.Pel que fa a les recomanacions pels centres educatius i els docents, Educació proposa diferents activitats per cada nivell d’estudis. A l’educació infantil proposen realitzar un diari o representar una història amb titelles. A l’educació primària planteja escoltar un audiollibre, visitar museus virtuals o fer activitats matemàtiques. Per últim, a l’educació secundària presenta propostes d’anàlisis sobre el coronavirus des de diferents perspectives (què són les vacunes, com funcionen, què va ser la grip espanyola, com es pot veure afectada l'economia ara...).

