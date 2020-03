VÍDEO Rufián: «Ens veiem als balcons per aplaudir qui ens dona ajuda i per protestar contra qui ens en pren»

El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha animat la ciutadania a participar en l'aplaudiment convocat a les finestres i balcons aquest dimecres per la tarda. El primer, per al personal sanitari, i el segon, en format de cassolada contra la monarquia espanyola després que hagi quedat al descobert un compte amb 100 milions d'euros del rei emèrit Joan Carles al qual Felip VI s'ha vist abocat a renunciar. "Ens veiem als balcons a les 20 hores per aplaudir qui ens dona ajuda, i a les 21 hores, per protestar contra qui ens en pren".El líder d'ERC al Congrés no s'ha estat també de llançar una advertència a la monarquia durant el seu discurs en el ple extraordinari celebrat per explicat l'estat d'alarma. Ha assegurat que, per molt que estigui utilitzant "miserablement la crisi com a cortina de fum per tapar les seves vergonyes i corrupteles", s'investigarà fins el "darrer euro de business i sàpatres saudites" del rei emèrit, pretèrit o futurs.Durant la intervenció final al ple, Rufián ha explicat que va decidir quedar-se a Madrid "per responsabilitat" i per no posar "en risc" la seva família, a més de considerar la sessió "un servei essencial" més. També ha recordat la duresa que ha de suposar pels dirigents independentistes empresonats veure que, quan tot just començaven a sortir per fer voluntariat, ara han d'estar de nou tancats en una cel·la.

