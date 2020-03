El Govern descarta ara refer els pressupostos i només els modificarà un cop aprovats

Tot i que ahir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va assegurar que l'executiu estava obert a replantejar els pressupostos de la Generalitat, però finalment aquesta possibilitat ha quedat descartada. De fet, el vicepresident Pere Aragonès ja s'hi ha posicionat en contra aquest matí. "No podem esperar sis mesos a fer pressupostos, potser llavors serien previsions desfasades. És millor gestionar la situació amb els pressupostos del 2020 que eleven el sostre de despesa en 3.000 milions d'euros que no amb els del 2017 prorrogats. Necessitem instruments ja", ha defensat el Aragonès, el criteri del qual s'ha acabat imposant en una qüestió que ha generat debat.Segons Aragonès, un cop aprovats els comptes es poden fer les modificacions que calgui i ha argumentat que la llei habilita a fer canvis. Una versió que ha avalat Budó, que també ha aprofitat per demanar a Ciutadans que no recorri els comptes al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), com ha decidit aquest dimecres. "Dels irresponsables només en podem esperar decisions irresponsables", ha determinat el president de la Generalitat, Quim Torra, a través d'un tuit dirigit a la formació taronja.El Govern ha exigit aquest dimecres explicacions al ministeri de Sanitat, encapçalat per Salvador Illa, arran de la intervenció de la Guàrdia Civil per requisar material sanitari destinat a Catalunya. Aquesta intervenció, avançada ahir al vespre per NacióDigital , ja apareixia en la carta que va enviar Torra a Pedro Sánchez en la qual li insistia -com ha tornat a fer Budó- en la necessitat de confinament total de Catalunya. "Instem el ministre a aclarir on va el material", ha apuntat la consellera.El govern espanyol ha admès que la Guàrdia Civil ajuda aquests dies a requisar i redistribuir material sanitari arreu de l'Estat. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha assegurat en la roda de premsa matinal que això no vol dir que s'estigui retirant material sanitari a determinades comunitats autònomes, sinó que s'elabora un catàleg per saber de què es disposa per poder distribuir-lo entre territoris que més ho necessiten. Simón ha dit, en aquest sentit, que la mobilització de productes es compensa amb altres enviaments."Cal que s'informi la ciutadania de les requises, d'on va el material i de quina manera serà distribuït", ha recalcat Budó, que ha constatat -de nou- que encara no hi ha resposta sobre el confinament de Catalunya. "L'objectiu és que no s'expandeixi el virus. 43 hores després de fer la proposta, l'Estat encara no ens permet confinar els catalans. És un error i va en contra de la contaminació del virus", ha apuntat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha comparegut simultàniament des del Departament.El president de la Generalitat, Quim Torra, va estar ahir en contacte telefònic amb el ministre Illa. En una entrevista a TV3, Torra va assegurar que el responsable estatal de sanitat estava disposat a "estudiar" la mesura de confinament, tot i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'havia negat a atendre-la només unes hores abans. "M'importen un rave les fronteres", va assenyalar el líder independentista a TV3 . "Necessitem una resposta de l'Estat", ha insistit Budó.

