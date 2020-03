​El periple d'una parella catalana per tornar de les Filipines

El passat mes de setembre, la Genoveva Gorchs i el Jaume Badrenas, dos manresans de 58 anys amb dues filles i feina estable, van decidir fer un parèntesis en les seves vides i marxar a voltar pel món durant un any: "volíem agafar aire, sobretot a nivell professional, per, un cop acabat el viatge, tornar a treballar amb l'energia renovada", expliquen.La seva intenció no era, en cap cas, visitar països i fer de turistes convencionals. El que volien era omplir de contingut la seva escapada, i per això van crear el blog Parada Tècnica , en el qual, mitjançant vídeos i textos, apropaven els seus seguidors al país visitat a través dels mercats locals i de la seva gent, així com també a través del testimoni de diversos estudiants de la universitat de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de la UB (el CETT) que en aquells moments es trobaven treballant en algun dels indrets per on passaven.Després d'haver voltat per Europa durant pràcticament quatre mesos, la parella va tornar a casa per passar les festes de Nadal amb la família. A mitjan gener van reprendre la ruta, aquest cop cap a Àsia i Oceania. Van començar pels Emirats Àrabs, van seguir per Singapur, Indonèsia, Austràlia, Nova Zelanda i, fa encara no una setmana, van aturar-se a les Filipines. "Les notícies que el coronavirus cada cop s'estenia més ens arribaven de tot arreu; de fet, quan vam aterrar a Manila, la capital, vam saber que el president del país n'havia decretat el confinament [de Manila] durant un mes", expliquen.Preveient que si no s'afanyaven a marxar de la capital s'hi quedarien atrapats durant trenta dies, Gorchs i Badrenas van optar per comprar un vol fins a Puerto Princesa, a l'illa de Palawan, on en aquell moment encara no s'havia detectat cap cas de Covid-19. El que poc s'esperava la parella de Manresa era que, immediatament després d'arribar al nou destí, el president Rodrigo Duterte anunciés el confinament de tot el país i obligués a aturar l'activitat dels aeroports. "Als turistes ens han donat 72 hores per abandonar Filipines; el que passa és que com que l'aeroport de Manila està tancat (és el que acostuma a acollir els vols internacionals), la cosa s'ha complicat una mica", relaten.Afirmant que des del primer moment que van tenir la notícia del confinament total de les Filipines, "vam ser molt proactius", Gorchs i Badrenas assenyalen que "no hem parat d'estar en contacte amb l'ambaixada espanyola perquè ens informi de com va evolucionant la situació". La bona notícia els va arribar fa dos dies: des del govern de Duterte s'havia decidit habilitar l'aeroport de Clark (a 100 quilòmetres de Manila) per acollir els vols internacionals dels turistes que volien marxar."De seguida vam comprar bitllets d'avió per arribar-hi, però ens els van anul·lar", comenten els de la capital del Bages, que no només havien agafat aquells vols sinó que també n'havien pagat uns altres per, al cap de dos dies, anar de Clark a Doha (Qatar)."Aquella situació va propiciar que els europeus a qui ens havien anul·lat els bitllets protagonitzéssim una petita revolució perquè ens donessin una solució". Ho van aconseguir.Ahir mateix els van anunciar que aquest matí de dimecres, 18 de març, "podríem agafar, per fi, el primer vol", fins a Clark. "Seguirem estant a Filipines, però com a mínim haurem avançat una mica en el periple que ens ha de portar fins a casa", conclouen els manresans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor