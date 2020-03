Primeres cassolades contra la monarquia espanyola arreu de Catalunya

Les xarxes socials van fer viral aquest dimarts una convocatòria que cridava els ciutadans de tot l'Estat a fer una cassolada a les 12 del migdia contra la monarquia espanyola, després que es donés a conèixer que el rei emèrit, Joan Carles I, tenia un compte a Suïssa amb grans quantitats de diners que podrien provenir de comissions i que formava part de l'herència que hauria de rebre Felip VI en un futur.De fet, el repte viral plantejava que amb la cassolada es reclamés que Joan Carles I "doni els 100 milions d'euros dels saudites a la sanitat pública", aprofitant que el coronavirus està minvant els recursos sanitaris. I en arribar l'hora, a nombrosos punts de Catalunya els veïns han sortit als balcons per picar cassoles durant uns minuts.A més, per a aquest mateix dimecres a les 21 hores, Òmnium ha convocat una gran cassolada, a la que després també han convridat l'ANC o partits com la CUP, contra el rei i la monarquia espanyola, coincidint amb el moment en què Felip VI farà el seu discurs anunciat amb motiu del coronavirus.

