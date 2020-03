L'emotiu vídeo en què personal sanitari de Terrassa demana que la gent es quedi a casa

❤️ Els treballadors del servei d'urgències de la nit han fet aquest vídeo per agraïr-vos que us quedeu a casa! ❤️



GRÀCIES❗️#joemquedoacasa #COVID19

El compte de Twitter de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa ha compartit aquest dimecres un vídeo en què el personal sanitari del torn de nit d'Urgències protagonitza per agraïr el suport ciutadà i demanar que la gent compleixi amb el confinament obligat a tot l'Estat.Així doncs, una desena de membres de l'equip, format per infermers, metges, lliterers, auxiliars, tècnics del SEM, entre d'altres; protegits degudament amb mascareta i guants, donen el missatge a través de papers i amb una música de fons. Als folis, els sanitaris agraeixen a la població per "quedar-se a casa" i asseguren que ells sortiran en el seu lloc. A més, per concloure, els últims papers conformen el missatge "junts podem".

