Igualada denuncia que 4.000 mascaretes per a l'hospital estan bloquejades a Madrid

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, denuncia que 4.000 mascaretes que anaven destinades a l'hospital de la capital de l'Anoia, epicentre del brot de coronavirus més letal de Catalunya, han quedat bloquejades a Madrid. Castells exigeix explicacions a les autoritats i insisteix a remarcar la complexitat de la situació que s'està gestionant a la conca d'Òdena, on ja han mort una quinzena de persones i hi ha un centenar de contagis, sis dels quals greus.El batlle reclama que l'hospital anoienc ha de ser "una prioritat" i que si les demanen "és perquè es necessiten". A més, ha recordat que l'equipament és la principal font d'abastiment d'altres centres, com les residències municipals, on també necessiten el material.La denúncia de l'alcalde d'Igualada arriba l'endemà quepubliqués, a partir de fonts del sector, que la Guàrdia Civil ha intervingut per controlar material sanitari destinat a Catalunya . El cos armat ha derivat proveïments cap a Madrid i està preguntant a moltes empreses pels estocs.Com és el cas d'un hospital català que esperava material mèdic fabricat a Jaén, a Andalusia. L'encàrrec arribava amb retard i, quan la gerència del centre el va reclamar, el proveïdor li va indicar que el material s'havia hagut d'enviar a Madrid per ordres de l'institut armat, que havia assenyalat que a la capital de l'Estat hi havia més urgència. L'hospital català ha aconseguit el material per una altra banda.El govern espanyol ha admès aquest mateix matí la informació publicada per aquest diari . Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha assegurat, però, que això no vol dir que s'estigui retirant material sanitari a determinades comunitats autònomes, sinó que s'elabora un catàleg per saber de què es disposa per poder distribuir-lo entre territoris que més ho necessiten. Simón ha dit, en aquest sentit, que la mobilització de productes es compensa amb altres enviaments.En paral·lel, la consellera Alba Vergés diu que el Govern ha tingut coneixement de trucades a empreses sanitàries per aturar comandes de material o recentraliztar-les a la capital espanyola. Vergés no ha aclarit qui ha fet les trucades però ha explicat que ha traslladat el seu malestar el ministre de Sanitat, Salvador Illa.Els professionals sanitaris ja alerten que les provisions de material difícilment aguantaran les exigències de la pandèmia si no hi ha una reacció contundent des de l'administració. El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, assegura que el material de protecció utilitzat pels metges no aguantarà "gaires dies".En la mateixa línia s'ha expressat també el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, qui ha destacat que ja en falta en hospitals públics i privats, centres d'atenció primària i residències geriàtriques i de discapacitats, així com també per als serveis funeraris, entre d'altres.A banda, centre hospitalaris catalans, com el de Granollers, ja han fet crides urgents per a rebre material, en el seu cas bates

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor