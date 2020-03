La lletra petita del pla de xoc: adaptar la jornada o congelar la hipoteca no serà tan fàcil

L'anunci grandiloqüent de "la major mobilització de recursos econòmics de la història democràtica d'Espanya" en forma de mobilització de 200.000 milions fet dimarts per Pedro Sánchez per fer front al coronavirus ja va quedar qüestionat gratant una mica en les mesures concretes . Un cop publicat el reial decret llei al Butlletí Oficial de l'Estat , però, s'han acabat de conèixer els detalls concrets i altres limitacions.En general, no hi ha grans novetats i es confirma que els recursos concrets destinats a aquestes iniciatives són molt inconcrets i podrien quedar lluny del 5% de la quantitat anunciada, pel que fa a despesa concreta. A més, però, l'exempció hipotecària està condicionada a casos molt concrets, els condicionants de les ajudes al manteniment dels llocs de treball són difusos, quan no inexistents, o s'aprofita la norma per reequilibrar el poder al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) entre els socis del govern espanyol."Per als treballadors assalariats, els permetrem que puguin adaptar o reduir la jornada de treball, fins i tot fins a un 100%, per fer front a les necessitat de conciliar i tenir cura derivades d'aquesta crisi", va subratllar el president espanyol. En la lletra petita, però, aquest dret és menys clar.Segons el decret, aquest dret ha de ser "justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l'empresa, particularment en el cas que siguin diverses les persones treballadores que accedeixen a la mateixa en la mateixa empresa" i ha de tenir en compte "les necessitat d'organització de l'empresa". Es reclama l'acord entre les dues parts, però, si no s'assoleix, són els jutjats qui decidiran, un procés que pot durar uns dies. El mateix ocorre amb les peticions de teletreball, i en cap dels dos casos els representants sindicals no hi tenen res a dir."Hem establert una moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques per als deutors hipotecaris en situació d'especial vulnerabilitat que vegin reduir els seus ingressos", va prometre Sánchez, que va asseverar que "cap persona en una situació econòmica difícil perdrà el seu habitatge" i, "en aquesta crisi, ningú serà desnonat de casa per travessar una situació econòmica difícil". En realitat, no hauria de ser tan contundent.A banda que el decret no protegeix del pagament del lloguer -el motiu de tres de cada quatre desnonaments-, l'exempció temporal del pagament hipotecari només afecta als treballadors que siguin acomiadats i, a més, que tinguin condicions familiars molt vulnerables. Aquells que vegin reduïts els ingressos per patir un ERO temporal o per una reducció de jornada forçada no queden protegits. Per als empresaris, la condició és -a banda dels baixos ingressos familiars- haver reduït les vendes un 40%."100.000 milions en liquiditat garantida per part del govern d'Espanya per a les petites i mitjanes empreses", va prometre Sánchez, però el decret no limita els avals a les pimes, sinó que es preveu per a totes les empreses.Tampoc no està condicionat a mantenir els llocs de treball, a diferència de les mesures relatives als ERO temporals, que estan "subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat". El consell de ministres, en tot cas, ha de determinar encara "les condicions aplicables i els requisits a complir" per accedir als avals."Facilitem que els autònoms i autònomes puguin cobrar amb rapidesa una prestació en cas de dificultat econòmica", va exposar també el president espanyol. Malgrat tot, el cert és que la condició per accedir a aquesta ajuda és que hagin reduït els ingressos en un 75% respecte la mitjana del semestre anterior. Una quantitat enorme quan, amb caigudes menys accentuades del 50%, per exemple, molts autònoms poden ja tenir moltes dificultats.Sánchez va afirmar que, "en cas d'ERO temporals, s'exonerarà l'empresari de l'aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social". Al final, aquesta mesura serà parcial, ja que les empreses de més de 50 treballadors sí que hauran de pagar el 25% d'aquestes cotitzacions.Pablo Iglesias ja té garantida la presència a la comissió que controla els serveis d'informació i intel·ligència de l'Estat a través d'una disposició final d'aquest reial decret llei que reforma la llei del Centre Nacional d'Intel·ligència per la qual Sánchez podrà nomenar un segon vicepresident que formi part d'aquest òrgan -el mateix Iglesias, previsiblement.El govern espanyol ja va intentar fer-ho el febrer a través d'un decret, però Vox ho va impugnar, atès que una norma de rang inferior no pot reformar una llei. Ara, per la porta del darrere i aprofitant la crisi del coronavirus, Podem podrà passar a formar d'aquesta rellevant comissió estatal.

