El govern espanyol admet que la Guàrdia Civil ajuda a requisar i redistribuir material sanitari

El govern espanyol ha admès que la Guàrdia Civil ajuda aquests dies a requisar i redistribuir material sanitari arreu de l'Estat. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha assegurat que això no vol dir que s'estigui retirant material sanitari a determinades comunitats autònomes, sinó que s'elabora un catàleg per saber de què es disposa per poder distribuir-lo entre territoris que més ho necessiten. Simón ha dit, en aquest sentit, que la mobilització de productes es compensa amb altres enviaments.Tot plegat després que NacióDigital informés ahir que la Guàrdia Civil havia intervingut per controlar material sanitari destinat a Catalunya. Concretament l'institut armat va intervenir material mèdic de Jaén, a Andalusia, que havia d'arribar a hospitals catalans i el va enviar a Madrid. Segons ordres de la Benemèrita, a la capital de l'Estat hi havia més urgència. L'hospital català ha aconseguit el material per una altra banda. Fernando Simón ha volgut especificar avui que les requises es fan per problemes de certificació de qualitat dels productes i que un cop garantida aquesta qualitat es tornen a distribuir. De fet, ha volgut matisar que més que requisar-se el que es fa és "retenir-los".Laurentino Ceña, tinent general i director operatiu de la Guàrdia Civil, ha detallat que entre ahir i avui s'han requisat 68.913 mascaretes, 5.053 ulleres de protecció i 5.816 guants que posarà a disposició de les autoritats sanitàries de forma immediata. Segons un comunicat de la Benemèrita d'aquest dimecres, la majoria de les confiscacions s'han fet als aeroports de Madrid, Gran Canària o Santiago de Compostela. La més important s'ha fet a l'aeroport de Barajas, on s'han requisat 44.000 mascaretes. A Gran Canària van trobar-ne 11.000 i a l'aeroport de Labacolla a Santiago de Compostela, 5.410. A més, també s'ha aturat una subhasta de mascaretes que s'anava a celebrar al municipi de Zuera (Saragossa), on s'han trobat 1.132 mascaretes. Gran part del material restant s'ha requisat al port del Musel, a Gijón, provinent de l'Equador.El Govern ha respost davant d'aquesta situació. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que el Govern té constància que diverses empreses catalanes de fabricació de material sanitari a Catalunya han rebut trucades per aturar comandes o recentralitzar-les a Madrid. "No entenem que això pugui ser així", ha dit la consellera. Vergés no ha especificat qui havia fet les trucades, però ha assegurat que ja ha traslladat el malestar de la Generalitat al ministre de Sanitat, Salvador Illa.Miguel Villarroya, cap de l'estat major de la defensa, ha detallat que l'exèrcit ja s'ha desplegat en una cinquantena de ciutats i, entre altres coses, estan fent tasques de desinfecció en llocs clau per exemple els centres de control de la direcció general de tràfic o espais on pugui haver-hi concentració de persones. Villarroya ha remarcat "l'important esforç" de les Forces Armades per atendre totes les peticions que s'estan rebent. "L'Exèrcit està amb tots els espanyols, no els fallarem, però és feina de tots", ha dit el militar. Preguntat per un possible desplegament a Catalunya i el País Basc, Villarroya ha dit que l'exèrcit es desplegarà en aquests territoris "quan sigui necessari o es requereixi" i ha volgut remarcar que no hi haurà cap diferència amb la resta de parts d'Espanya.El creixement d'infectats per coronavirus a Espanya continua pujant i ja supera els 13.700 casos i hi ha 558 morts. En la compareixença diària, Fernando Simón ha detallat les últimes dades sobre la pandèmia i ha xifrat en 13.716 casos el nombre total d'afectats per la malaltia. Això suposa 2.500 nous casos, un creixement del 18% respecte ahir. Aquest creixement és menor que en setmanes anteriors, però la dada s'ha d'analitzar amb cautela."Sempre és bo que hi hagi un descens en la taxa d'increment", ha detallat Simón. 1.081 persones ja han superat la malaltia.

